Состав Верховной Рады могут сократить с 450 до 300 депутатов из-за уменьшения населения Украины.

об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук в программе "Есть разговор" на Ютуб-канале агентства "Укринформ".

Он напомнил, что Владимир Зеленский еще в августе 2019 года подавал в Раду такое предложение, предполагавшее изменение Конституции, однако Конституционный суд дал по его поводу негативное заключение и вопрос завис.

"Но я глубоко убежден, что вопрос сокращения количества народных депутатов, без сомнения, встанет в украинском обществе. Когда было 52 миллиона (населения Украины - Ред.), это одно дело, а сегодня, когда людей гораздо меньше, безусловно, вопрос представительства в обществе нуждается в пересмотре. Я думаю, что цифра 300 является той, о которой можно говорить, и она должна стать ориентиром дальнейших процессов", - сказал Стефанчук.

Как мы писали, голосовать за сокращение состава парламента нардепы планировали в сентябре 2021 года, но тогда на это не хватило голосов.

А в первый год войны мы рассказывали, как власти задумали сократить число чиновников с 238 000 до 65 000.