37 народных депутатов улетели в США на молитвенный завтрак, который состоялся вчера, 6 февраля. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Об этом он заявил в кулуарах конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", передает "Радио Свобода".

Накануне президент Владимир Зеленский упрекнул депутатов, что "половина парламента находится на молитвенном завтраке, не в Херсоне, не на Харьковщине, не в Запорожье, не в Сумах".

Стефанчук заявил, что уехали только 37 депутатов с целью "перезагрузить отношения со стратегическим партнером, Соединенными Штатами".

"Перед Украиной сейчас стоит сложная задача - перезагрузить отношения со стратегическим партнером, Соединенными Штатами. И мы делаем это абсолютно на всех уровнях", - заявил спикер.

Война в Украине идет 1080-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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