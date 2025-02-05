Народный депутат Алексей Гончаренко ("Евросолидарность") заявил, что "мы на пороге большой попытки остановить боевые действия".

По его словам, в этом процессе есть две ключевые даты.

Первая дата - 12 февраля (следующая среда).

На данную дату запланированы переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Франции, Германии, Польши, Испании, Италии, Великобритании, представителей Европейского Союза и госсекретаря США.

Вторая дата - 15 февраля (следующая суббота).

В этот день, по данным Гончаренко, спецпредставитель Трампа Кит Келлог презентует на Мюнхенской конференции по безопасности план президента США по завершению войны в Украине.

Кроме того, украинские издания со ссылкой на источники сообщали, что Келлог приедет в Украину 20 февраля.

Ранее Трамп заявил, что с Украиной и Россией уже ведутся переговоры, и они являются "очень конструктивными".

Война в Украине идет 1078-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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