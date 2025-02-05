В Раде назвали две ключевых даты на пути к "большой попытке" остановить войну в Украине
Народный депутат Алексей Гончаренко ("Евросолидарность") заявил, что "мы на пороге большой попытки остановить боевые действия".
По его словам, в этом процессе есть две ключевые даты.
Первая дата - 12 февраля (следующая среда).
На данную дату запланированы переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Франции, Германии, Польши, Испании, Италии, Великобритании, представителей Европейского Союза и госсекретаря США.
Вторая дата - 15 февраля (следующая суббота).
В этот день, по данным Гончаренко, спецпредставитель Трампа Кит Келлог презентует на Мюнхенской конференции по безопасности план президента США по завершению войны в Украине.
Кроме того, украинские издания со ссылкой на источники сообщали, что Келлог приедет в Украину 20 февраля.
Ранее Трамп заявил, что с Украиной и Россией уже ведутся переговоры, и они являются "очень конструктивными".
Война в Украине идет 1078-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.