В Украине обсуждается новая реформа системы государственного управления. Один из предварительных планов уже публиковала "Страна".

Реформа подразумевает, помимо прочего, серьезное уменьшение количества министерств и ведомств, радикальное сокращение числа госслужащих. Вообще-то это часть большой программы "реконструкции и обновления Украины", подготовленной под руководством Национального совета восстановления, созданного в конце апреля указом президента Владимира Зеленского.

Конкретно концепцию реформы госуправления готовило Министерство цифровой трансформации во главе с Михаилом Федоровым. Министр официально представил ее на мероприятии Ukraine Recovery Conference, которое 4–5 июля проходит в швейцарском городе Лугано. Презентацию общей программы взял на себя глава правительства Шмыгаль.

Предложения сократить госаппарат звучали в Украине и раньше от разных властей, однако глобально ничего не менялось.

Получится ли довести реформу до конца в этот раз и в каком виде, разбиралась "Страна".

Чиновник без должности

В Украине разработали новую концепцию реформы госуправления. Документ уже стал предметом дискуссии в коридорах власти и среди экспертов.

План трансформации госсектора разработан Минцифры как часть большой программы, разрабатываемой под руководством Нацсовета восстановления страны. Его возглавляют премьер-министр Шмыгаль и глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак, в состав также входят заместители руководителя ОП, члены Кабмина, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, глава Нацбанка, председатели комитетов Верховной Рады.

Министр-"цифровик" Федоров представил документ на конференции в Лугано. Концептуально он не отличается от обсуждаемого варианта.

Основная задача плана: сделать госаппарат "втрое меньше, вдвое дешевле, на порядок эффективнее".

Начнем с того, что до конца 2022 года число министерств планируется сократить с двадцати до двенадцати путем объединения и ликвидации. Сами министры, согласно законодательству, не являются госслужащими, но попадают, получается, тоже под сокращение.

Согласно материалам правительства, которые получила "Страна", из министерства инфраструктуры, министерства развития общин и территорий и министерства реинтеграции временно оккупированных территорий хотят создать министерство развития общин, инфраструктуры, территорий и реинтеграции (все названия новых органов предварительные).

Минэкономики и Минагрополитики могут снова объединиться в одно под названием министерства инноваций и экономического развития, как было в правительстве Алексея Гончарука. Министерство стратегических отраслей экономики, созданное всего-то два года назад, ликвидируется.

По модели Кабмина Гончарука также опять "сольют" Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, назвав министерством энергетики, постоянного развития и природных ресурсов.

Минобразования и науки, Министерство молодежи и спорта, Министерство культуры и информационной политики соберут под одной крышей министерства развития человеческого капитала.

Министерство социальной политики планируется превратить в министерство благосостояния и развития продуктивных сил. Минветеранов - вообще ликвидировать.

Минздрав переименуют в министерство здоровья и безбарьерности, МВД - в министерство общественной безопасности, МИД - в министерство иностранных дел и евроинтеграции, Минцифры - в министерство трансформации публичной службы, Минюст - в министерство справедливости, развития демократических институтов и инклюзивности. Минобороны и Минфин сохранят свои нынешние названия.

Под сокращение пойдет и пост министра Кабинета министров. А секретариат Кабмина должен стать Центром правительства, который возьмет на себя кадры, бухгалтерию, юридические вопросы, законодательную работу по линии правительства, планирование, административно-хозяйственную деятельность, ІТ-поддержку, безопасность в министерствах. Персонал поддержки за счет сокращения служб уменьшится на 80% (подробнее вопрос увольнений мы рассмотрим ниже). Функции проверки в стране от дюжины служб примет Единая государственная инспекция.

В целом количество центральных органов исполнительной власти уменьшится, как обещают инициаторы реформы, на 30%: от пятидесяти восьми органов власти разного статуса до сорока.

После укрупнения и трансформации министерств штат их центральных аппаратов уменьшится с 9,2 тыс. до 2,7 тыс. чел. Это примерно по 100 человек на каждое министерство, кроме МИДа (до 300 чел.), МВД (до 500 чел.), Минобороны (до 1000 чел).

В территориальных органах (ТО) оставшихся министерств должно остаться менее 9 тыс сотрудников (сейчас более 15 тыс чел).

В Центральных аппаратах других органов власти, где сейчас работают 13 тыс. чел., а в их ТО - около 80 тыс. чел., остается, соответственно - до 4,3 тыс. чел. и до менее 40 тыс. чел.

Количество госслужащих в инспекциях уменьшится с 55 тыс. чел до 10 тыс.

Масштабные сокращения ожидают и областные и районные государственные администрации.

По всем подсчетам, в течение полугода работы могут лишиться до 60 тыс госслужащих. Отметим: в Центре политико-правовых реформ, где давно занимаются путями реформы системы госуправления, утверждают, что план власти - оставить вместо 238 тыс. госслужащих всего 65 тыс., уменьшив затраты бюджета на заработную плату чиновникам с 46 млрд 500 млн грн до 26 млрд грн соответственно.

Отсутствие уволенных хотят компенсировать за счет оптимизации и централизации функций, усиленной цифровизации, аутсорсинга. Еще будет материальный стимул для оставшихся чиновников. Вместо рангов у госслужащих будут так называемые грейды (от англ. grade - степень).

Вместо стажа при установлении размера зарплаты хотят учитывать полномочия, знания и навыки, степень влияния на конечный результат, сложность поручаемых вопросов, уровень ответственности сотрудника. Оклад хотят сделать центральным элементом ежемесячных выплат, подняв его часть с 30% до 70%. А вместо надбавок и премий будут бонусы по результатам работы. Причем зарплату хотят соотносить с динамикой рынка труда.

Для уволенных же разработают программу поддержки. Она будет включать выплаты в течение трех месяцев, курсы переподготовки, гранты на обучения новым профессиям и открытие собственного дела. Отцы реформы уверены, что большинство экс-чиновников найдут себя на рынке труда, так как огромное количество людей уехало за границу: мол, в Украине нехватка рабочих рук. Правда, еще есть катастрофическое падение экономики и продолжающиеся боевые действия в значительной части страны.

"Сейчас 40% экономически активного населения по причине жесточайшего кризиса сидит без работы. В провинции ситуация особенно тяжелая. Для многих там работа в госучреждениях означает какую-никакую, но стабильную зарплату. И остаться без нее, попав под сокращение, будет для людей сильным ударом. И это будет подаваться под соусом реформы. Хотя нужно говорить, что волна увольнений связана с нехваткой денег в госбюджете. При том что бюджетные расходы сегодня составляют более 200 млрд грн в месяц, дефицит - 150 млрд грн", - комментирует экономический эксперт Алексей Кущ "Стране".

А нужно ли сокращать?

Идея радикального сокращения госаппарата не нова. Она обсуждалась при каждой власти. Сократить число министров до двенадцати предлагал, например, премьер-министр Владимир Гройсман перед парламентской кампанией 2019 года. При том что его правительство состояло из 25 человек, включая самого премьера и шесть вице-премьеров. Кабмин Шмыгаля включает 23 министра - в том числе самого главу правительства, одного первого вице-премьера и трех "просто" вице-премьеров.

Однако до дела никогда не доходило. А некоторые ранее "сокращённые" ведомства возрождались снова (например, игорное министерство).

Но в этот раз, как заявляют в "Слуге народа", настрой на сокращения госаппарата серьезный.

Замглавы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура ("Слуга народа") называет реформы "назревшей" и "отвечающей запросу общества".

Он спрогнозировал, что в случае внесения в Верховную Раду каких-то законопроектов в рамках реформы они будут приняты. "И я бы не говорил о попытке подыграть настроениям электората. У нас нет выборов на горизонте. Есть желание сделать госаппарат более эффективным и, да, более экономным", - настаивает Качура в комментарии "Стране".

"Наш народ любит слушать про радикальное уменьшение количества чиновников. В этой "обертке" ему и будут предлагать реформу. Сейчас действительно удобный момент - "окно возможностей", чтобы наконец довести ее до конца. На фоне всех серьезнейших проблем и грандиозных планов она не будет так бросаться в глаза. Да и сама система госуправления, расшатанная войной, не окажет серьезного сопротивления. Если дождаться, пока она восстановит равновесие, ничего не получится", - комментирует экс-первый зампредседателя Национального агентства по вопросам государственной службы, народный депутат восьмого созыва Игорь Попов "Стране".

При этом он предостерегает от "механических" сокращений в госвертикали.

"У нас недостаточно бригад ревизоров, которые зашли бы во все госсорганы и провели аудит. Причем нужны не "революционные матросы", которые разгонят всех и вся, а профессиональные люди, которые грамотно подготовят сокращения. И это серьезная технологическая задача перед властью. Надо провести рекрутинг тех, кто имеет навыки и опыт для ее решения", - говорит эксперт.

Что уволенных чиновников не всегда получится заменить неким цифровым решением, настаивают и в Центре политико-правовых реформ (ЦППР). Там говорят, что резкое сокращение будет иметь очень серьезные негативные последствия - "территориальное отдаление услуг, уменьшение часов приема, увеличение очередей и времени на решение дел, коррупционные риски".

Также надо учитывать, что в переходный период органы власти будут в определенной степени "парализованы" на несколько месяцев - пока определяются новые структуры, штаты, должности, кабинеты. "Может ли Украина позволить себе такое во время войны?" - пишут в своей статье на сайте "Зеркала недели", посвященной реформе госуправления, председатель правления ЦППР Игорь Колиушко и его первый заместитель Виктор Тимощук.

О том, что предложенное радикальное сокращение госаппарата может вызвать хаос и привести к развалу систему госуправления, говорит "Стране" на условиях анонимности и один из чиновников правительства.

"Даже в мирное время процесс объединения или разъединения министерств шел очень сложно и долго. И сопровождался, нередко, управленческим хаосом, когда никто не понимал, кто за что отвечает. Можно представить, что начнется сейчас во время войны, когда возможности госаппарата и так на пределе. Главная проблема госуправления в Украине - это не количество чиновников, а отсутствие нормально работающей вертикали власти. У нас так и не создан эффективный госаппарат. С этого и надо начинать, а не заниматься в очередной раз укрупнением министерств и сокращением чиновников, что приведет лишь к хаосу в военное время. И только после того как будет выстроена эффективная система управления, в рамках нее и нужно принимать решения - что и как сокращать и нужно ли сокращать. В конце концов главная задача госаппарата - это организация управления государством и оказание госуслуг населению и бизнесу. Это общественная, а не экономическая функция. А потому вопрос затрат на содержание госаппарата - это важно, но не главное. Главное - чтоб он работал. Особенно - в условиях войны", - говорит чиновник.