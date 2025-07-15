Во вторник, 15 июля, в Украине идет 1238-й день войны с Россией.
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12.44 Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании трибунала против РФ за войну в Украине, сообщает нардеп Железняк.
12.07 В Украине обсуждают уменьшение ударов по Киеву в ходе визита спецпредставителя США Кита Келлога.
В ночь на субботу, 12 июля, "Шахеды" впервые за долгое время столицу не атаковали, хотя мэр Кличко и писал о работе ПВО. С тех пор информации о пусках БПЛА и ракет по столице не было.
При этом Келлог приехал в Киев вчера утром, 14 июля. То есть к моменту его приезда Киев уже не атаковали двое суток.
В последний раз такая пауза в ударах по Киеву была 8-10 мая, когда Путин объявил трехдневное перемирие, приуроченное к годовщине победы во Второй мировой войне.
При этом остальные регионы Украины продолжают подвергаться ударам дронов и ракет.
11.37 Оплата штрафа от ТЦК не освобождает от обязанности обновить персональные данные, заявила замминистра обороны Черногоренко.
"Для тех, кто еще не успел обновить данные, есть удобный вариант сделать это в приложении "Резерв+", без похода в ТЦК. Обязанность сохраняется даже после уплаты штрафа", - сказала она в эфире телемарафона.
10.48 Взрыв в Николаеве.
10.43 Верховная Рада будет сегодня голосовать за продление военного положения и мобилизации до 5 ноября, сообщает нардеп Железняк.
Оборонный комитет уже поддержал законопроекты.
10.13 Момент удара беспилотника по жилому дому в Воронеже.
Пострадавших уже 20.
9.37 В Херсоне виден густой дым после прилета, сообщают местные паблики.
9.12 Воронеж ночью атаковали дроны, 16 человек пострадали, сообщают местные власти.
Обломки упали, в частности, в центре города. На кадрах видны повреждения.
8.24 Россияне снова продвинулись к северу от Мирнограда, со стороны Разино, где серая зона подошла к городу Родинское.
Также, по данным Deep State, РФ снова продвинулась в Малиновке Запорожской области (направление Гуляйполя).
На Новопавловском направлении россияне захватили село Богатырь, а также продвинулись в Алексеевке. Ближе к границам Днепропетровской области - в Новохатском и Толстом.
8.02 Видео, как херсонских пожарных, которые гасят горящее от прилета здание, атакует дрон.
По сообщению ГСЧС, спасатели успели укрыться и не пострадали.