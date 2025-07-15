Президент США Дональд Трамп, который одобрил новую партию американского оружия для Украины, заявил, что Владимир Зеленский не должен целиться по Москве и пытаться атаковать российскую столицу.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп также добавил, что в нынешней войне он ни на стороне Украины, ни на стороне России.

"Я просто хочу остановить убийства", - заявил он.

Президент США сказал, что, если Россия и Украина не смогут достичь соглашения в течение 50 дней, это будет очень плохо. Через 50 дней будет готов ввести против РФ пошлины, а также санкции, на этот раз не уточнив, какие именно. Он не считает объявленный им срок в 50 дней для достижение сделки по Украине "очень длинным".

"Я не думаю, что 50 дней – это очень долго. Если через 50 дней мы не договоримся, это будет очень плохо, мы продолжим применять пошлины и другие санкции", – сказал он.

Трамп также заявил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты JASSM. Дальность полёта таких ракет может достигать 800 км, они могли бы долететь, в том числе, и до Москвы.

Ранее мы выяснили, зачем Трамп дал Путину 50 дней и что значат недавние заявления президента США о конфликте России и Украины.

Главное - он отложил введение пошлин против РФ и ее торговых партнеров на 50 дней. Заявив, что за это время Киев и Москва должны будут заключить сделку, Трамп также объявил о поставках оружия для Украины через НАТО и за деньги европейцев. В целом тон Трампа не был воинственным, он заявил, что рассчитывает на достижение мира путем переговоров, на что, по его словам, не соглашается Россия.