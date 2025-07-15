Соединённые Штаты прекратили безвозмездное финансирование военной помощи Украине, заявил постпред США при Организации Североалантического договора (НАТО) Мэттью Уитакер в эфире близкого к республиканцам телеканала Fox News.

"Я думаю, прежде всего важно понимать: времена, когда США без ограничений отправляли налоговые деньги на защиту Украины, подошли к концу. Президент Трамп принял очень разумное решение и заключил соглашение с НАТО, согласно которому Европа и Канада будут оплачивать вооружение, а США – производить его. Очевидно, что мы создаём лучшие системы вооружения в мире, и все хотят их получить. Мы будем отдавать приоритет поставкам этих вооружений Украине. Это также посылает Владимиру Путину очень чёткий сигнал: мы дали тебе шанс на мир. Президент Трамп – миротворец. Но если ты хочешь войны – мы вооружим Украину, а Европа за это заплатит. Я считаю, это серьёзный шаг к завершению войны. За последние 18 месяцев Россия захватила около одного процента украинской территории. Это не успех. Каждый день они теряют тысячи солдат. Слишком много мирных жителей в украинских городах получают ранения. Так что, по-моему, это следующий важный шаг к окончанию конфликта. Но если Владимир Путин решит продолжать войну на украинской земле, Соединённые Штаты будут продавать оружие Европе, чтобы Украина могла защищаться", – сказал постоянный представитель США при НАТО.

Ранее мы сообщили, почему Пентагон остановил передачу уже одобренного оружия Украине, которая одна не справится, а также о том, что президент США заявил о прогрессе в переговорах Украины и России, а также попросил никого не мешать процессу.