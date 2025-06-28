Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил против присоединения Украины к НАТО и Евросоюзу.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, ЕС также "безрассудно спешит" с принятием Украины и рискует войной.

"Украина в НАТО? Это означало бы войну с Россией и Третью мировую войну на следующий день. Между тем, безрассудная спешка ЕС с принятием Украины переместит линию фронта в самое сердце Европы. Это не дипломатия, это безумие - нельзя бросать спички в пороховую бочку. Мы не позволим им превратить Европу в поле битвы", - сообщил Орбан.

Напомним, ранее он заявил, что 95% граждан Венгрии в ходе национального опроса проголосовали против вступления Украины в ЕС.

Результатами этого опроса он обосновал решение Венгрии заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

При этом за день до этого сообщалось, что Евросоюз не смог начать процесс переговоров с Украиной о вступлении из-за вето Венгрии. В то же время известно, что процесс переговоров о вступлении с Молдовой уже запущен.