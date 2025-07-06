Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте прокомментировал, почему на саммите в Гааге называл президента США Дональда Трампа "папочкой".

Слова генсека НАТО передаёт американский информационный телеканал Fox News.

По словам главы Альянса, его поступок был не подхалимством, а выражением признательности.

"Если кто-то заслуживает похвалы, то ему следует воздать эту похвалу. А президент Трамп заслуживает всяческих похвал, потому что без его лидерства, без переизбрания его на пост президента США 2% (расходы стран НАТО на оборону) в этом году и 5% в 2035-м - мы бы никогда, никогда, никогда не смогли бы достичь соглашения по этому вопросу", - заявил Рютте.

Напомним, ранее Рютте заявил, что Украина всё ещё может стать членом НАТО, но необязательно до конца войны.

Между тем война в Украине продолжается 1228-й день. Последние новости с ключевыми событиями субботы, 5 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги пятницы. В ночь на 4 июля россияне нанесли массированный удар по Киеву, что стал одним из самых масштабных за все годы войны. Вследствие удара ракет и беспилотников больше всего пострадал Соломенский район столицы. Также 4 июля неприятель прорвал границу на новом участке в Харьковской области и захватил село Меловое под Ольховаткой.

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