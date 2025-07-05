Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не дал своего согласия на инспекции своей ядерной программы, а также не отказался от обогащения урана.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту своего самолета, передает Reuters.

По словам американского главы, ядерная программа Тегерана была "навсегда отброшена назад", хотя Иран имеет возможность на возобновление ее в другом месте.

При этом Трамп также отметил, что намерен обсудить иранский вопрос с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время его визита в Белый дом в понедельник, 14 июля.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не исключает, что Вашингтон может потребовать у Ирана не только прекратить производство урана, однако также и передать все существующие запасы.

В то же время официальные лица Тегерана признали, что удары Израиля и Соединенных Штатов нанесли "обширный и серьезный" ущерб ядерным объектам Ирана.

Между тем западные издания пишут, что Иран мог сохранить другие секретные ядерные объекты, которые не подверглись американским авиаударам.