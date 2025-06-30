Большая часть иранского обогащенного урана, находившегося на ядерном объекте в Фордо, была вывезена за несколько дней до ударов.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Один из западных дипломатов в беседе с агентством, отметил, что подтвердить текущее состояние запасов урана будет крайне сложно. Он привел в пример длинный перечень разногласий между МАГАТЭ и Тегераном, включая тот факт, что Тегеран до сих пор не смог убедительно объяснить наличие следов урана на несанкционированных объектах.

Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран может возобновить обогащение урана "в течение нескольких месяцев или даже раньше", несмотря на ущерб, нанесенный его ядерным объектам ударами ЦАХАЛ и вооружённых сил США.

Он добавил, что, несмотря на утверждение президента США Дональда Трампа о том, что иранская ядерная программа была "отброшена на десятилетия назад", отдельные её элементы "по-прежнему сохраняются".

Также Гросси говорил, что после авиаударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана из поля зрения международных наблюдателей исчезло более 400 кг потенциально обогащённого урана. В свою очередь президент США Дональд Трамп вчера допустил, что удары по Ирану могли не полностью уничтожить его ядерную программу, несмотря на предыдущие заявления.

Ранее сообщалось, что Иран больше не пустит главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты.