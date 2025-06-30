Белый дом не отрицает, что США перехватили переписку высокопоставленных иранских чиновников, в которой те обсуждали "менее разрушительный удар по их ядерным объектам, чем ожидалось".

Об этом сообщает The Washington Post.

Пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт заявила, что эта переписка "вырвана из контекста", и настаивает, что ядерные объекты Тегерана уничтожены.

"Позорно, что The Washington Post помогает людям совершать преступления, публикуя вырванные из контекста утечки. Представление о том, что неназванные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями футов обломков, - это чушь. Их программа по созданию ядерного оружия завершена", - заявила Ливитт.

Такую же позицию заняли и в Управлении директора Национальной разведки США, заявив, что "один фрагмент данных разведки сам по себе не отражает полную картину разведки".

"Один телефонный звонок между неназванными иранцами - это не то же самое, что оценка разведки, которая учитывает совокупность доказательств, множество источников и методов", - сказал собеседник.

Еще один представитель администрации президента Дональда Трампа заявил: "Мы знаем, что наше оружие было доставлено именно туда, куда мы хотели, и оно произвело желаемый эффект".

Напомним, в МАГАТЭ заявили, что после авиаударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана из поля зрения международных наблюдателей исчезло более 400 кг потенциально обогащённого урана.

Ранее в Иране заявили, что больше не будут допускать главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси на объекты, связанные с ядерными исследованиями или атомной энергетикой.