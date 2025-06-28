Тегеран больше не будет допускать главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси на объекты, связанные с ядерными исследованиями или атомной энергетикой.

Об этом заявил вице-спикер парламента Ирана Хажи Бабаи,передаёт местное издание Eghtesadonline.

Правительство также не согласится на установку камер видеонаблюдения на этих объектах.

"Недавняя 12-дневная война – это продолжение 47-летней вражды, которую США ведут против иранского народа. Суть этой вражды не в ракетах или ядерной программе – она направлена против населения Ирана", – сказал Бабаи.

Вице-спикер добавил, что чем сильнее давление со стороны "врагов", тем мощнее будет ответ Ирана.

Напомним, 25 июня Тегеран одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ – инспекторы агентства больше не смогут въезжать в страну, пока не будет гарантирована безопасность иранских ядерных объектов.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что не располагают информацией о программе Ирана по созданию ядерного оружия.

По словам Рафаэля Гросси, собранные агентством сведения "едва ли могли быть основанием для каких-либо военных действий".

"Военные действия, откуда бы они ни исходили, – это политическое решение, которое не имеет отношения к тому, что мы говорим", – заявил глава МАГАТЭ.