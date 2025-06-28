Вдвое больше, чем за 21 месяц в секторе Газа. Израиль подсчитал потери за 12-дневную войну с Ираном
Масштаб ущерба Израиля за 12 дней войны с Ираном, вдвое превышает финансовые потери за 21-месячную кампанию в секторе Газа.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство финансов Израиля.
По предоставленным данным, прямой ущерб от 12-дневной войны с Ираном достиг 10 млрд шекелей ($3 млрд).
"Это самый серьезный вызов в истории Израиля. Мы никогда раньше не сталкивались с таким масштабным ущербом", – заявил генеральный директор Налогового управления Израиля, ответственного за выплату компенсаций, Шай Ааронович.
При этом сумма не включает расходы по восстановлению вооружений и оборонных систем, использованных во время конфликта.
Министр финансов Бецалель Смотрич отметил, что общая стоимость войны может достигнуть $12 млрд: в течение 12 дней экономика Израиля была фактически парализована, школы и большинство предприятий, помимо критически важных, прекратили работу.
В Мифине подчеркивают, что компенсации бизнесу составят 5 млрд шекелей. Это вдвое превышает выплаты за повреждение имущества в октябре 2023 года, когда общины пострадали от атак ХАМАС.
Ранее мы писали, что США потратили до 20% своего мирового запаса боеприпасов к передовому комплексу противоракетной обороны THAAD менее чем за две недели в ходе оказания Израилю помощи в защите от иранских ракет.
При этом президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон может потребовать у Ирана не только прекратить производство урана, но и передать все существующие запасы.