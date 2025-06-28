Масштаб ущерба Израиля за 12 дней войны с Ираном, вдвое превышает финансовые потери за 21-месячную кампанию в секторе Газа.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство финансов Израиля.

По предоставленным данным, прямой ущерб от 12-дневной войны с Ираном достиг 10 млрд шекелей ($3 млрд).

"Это самый серьезный вызов в истории Израиля. Мы никогда раньше не сталкивались с таким масштабным ущербом", – заявил генеральный директор Налогового управления Израиля, ответственного за выплату компенсаций, Шай Ааронович.

При этом сумма не включает расходы по восстановлению вооружений и оборонных систем, использованных во время конфликта.

Министр финансов Бецалель Смотрич отметил, что общая стоимость войны может достигнуть $12 млрд: в течение 12 дней экономика Израиля была фактически парализована, школы и большинство предприятий, помимо критически важных, прекратили работу.

В Мифине подчеркивают, что компенсации бизнесу составят 5 млрд шекелей. Это вдвое превышает выплаты за повреждение имущества в октябре 2023 года, когда общины пострадали от атак ХАМАС.

Ранее мы писали, что США потратили до 20% своего мирового запаса боеприпасов к передовому комплексу противоракетной обороны THAAD менее чем за две недели в ходе оказания Израилю помощи в защите от иранских ракет.

При этом президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон может потребовать у Ирана не только прекратить производство урана, но и передать все существующие запасы.