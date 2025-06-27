Иллюстративное фото – defense.gov

Соединённые Штаты Америки потратили до 20% своего мирового запаса боеприпасов к передовому комплексу противоракетной обороны THAAD менее чем за две недели в ходе оказания Израилю помощи в защите от иранских ракет.

Об этом сообщает издание Мilitary Watch Мagazine.

Издание отмечает, что при стоимости каждого запуска ракеты-перехватчика THAAD, оцениваемой в 12-15 млн долларов, операции по противовоздушной обороне с использованием системы, развёрнутой в Израиле, обошлись Вашингтону в сумму от 810 млн до 1,215 млрд долларов.

Снимок заголовка на militarywatchmagazine.com

Ранее эксперт назвал причину по которой США вряд ли поставят Украине ЗРК THAAD, способный сбивать баллистические ракеты РФ.

Напомним, в первый год вторжения Киев просил Вашингтон развернуть дивизионы THAAD под Харьковом.

Война в Украине продолжается 1220-й день. Последние новости с ключевыми событиями 27 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее "Страна" подводила итоги предыдущего дня. Главком Сырский заявил о стабилизации линии фронта в Сумской области. Россияне заявляют о захвате Новосергеевки к юго-западу от Покровска, ряд украинских военных это подтверждает. Прошёл новый обмен пленными – освобождены служащие ВСУ младше 25 лет, с ранениями или имеющие проблемы со здоровьем.

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