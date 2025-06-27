Соединённые Штаты Америки потратили до 20% своего мирового запаса боеприпасов к передовому комплексу противоракетной обороны THAAD менее чем за две недели в ходе оказания Израилю помощи в защите от иранских ракет.

Об этом сообщает издание Мilitary Watch Мagazine.

Издание отмечает, что при стоимости каждого запуска ракеты-перехватчика THAAD, оцениваемой в 12-15 млн долларов, операции по противовоздушной обороне с использованием системы, развёрнутой в Израиле, обошлись Вашингтону в сумму от 810 млн до 1,215 млрд долларов.

Ранее эксперт назвал причину по которой США вряд ли поставят Украине ЗРК THAAD, способный сбивать баллистические ракеты РФ.

Напомним, в первый год вторжения Киев просил Вашингтон развернуть дивизионы THAAD под Харьковом.

Война в Украине продолжается 1220-й день. Последние новости с ключевыми событиями 27 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее "Страна" подводила итоги предыдущего дня. Главком Сырский заявил о стабилизации линии фронта в Сумской области. Россияне заявляют о захвате Новосергеевки к юго-западу от Покровска, ряд украинских военных это подтверждает. Прошёл новый обмен пленными – освобождены служащие ВСУ младше 25 лет, с ранениями или имеющие проблемы со здоровьем.

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