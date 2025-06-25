Армия РФ больше не нуждается в иранском оружии для продолжения боевых действий в военном конфликте с Украиной.

Об этом пишет британская газета The Financial Times.

Издание отмечает, что ослабление Ирана после 12-дне́вной войны с Израилем вряд ли окажет большое влияние на военные усилия России.

"Это связано с тем, что к текущему времени Россия производит огромное количество беспилотников Shahed 136 внутри страны, используя производственные технологии, чертежи и обучение, полученные от Ирана. Поскольку Россия локализовала производство в своей особой экономической зоне Алабуга, она расширила вариации оригинальных иранских проектов, улучшив двигатели, боеголовки и устойчивость беспилотников к средствам радиоборьбы", – говорится в статье.

"Аналогично ущерб, нанесённый Израилем иранскому производству ракет, будет иметь ограниченные последствия. Осенью прошлого года Москва получила партию иранских ракет Fath-360, и, как сообщается, она даже не использовала это оружие в Украине. Киев оценивает, что россияне накопили около 13 000 ракет различной дальности и могут производить до 200 в месяц. Похоже, что у Москвы нет острой потребности в иранском оружии", – добавляет издание.

Напомним, замглавы Совбез РФ Дмитрий Медведев пообещал президенту США Дональду Трампу, что Москва не передаст Тегерану ядерное оружие.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчизаявил, что Иран не откажется от ядерной программы после войны с Израилем.