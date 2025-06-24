Россия не будет передавать Ирану ядерное оружие.

Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на комментарий президента США Дональда Трампа в отношении его предыдущего заявления.

"Что касается обеспокоенности президента Трампа: я осуждаю удар США по Ирану – он не достиг своих целей. Однако Россия не намерена передавать ядерное оружие Ирану, потому что, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия", – написал Медведев в соцсети Х.

Он объяснил, что в предыдущем посте имел в виду не Россию, а другие страны.

"Другие страны могут поступить иначе - и об этом шла речь", – заявил экс-президент РФ.

Напомним, в прошлом посте Медведева не было четкого указания о том, кто именно может передать ядерное оружие Ирану. Медведев написал, что ряд стран готовы напрямую передать свой ядерный боекомплект Тегерану.

В свою очередь Трамп обвинил Медведева в легкомысленном обращении со словом на букву "Я" (ядерное оружие).

Между тем Путин провел встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. В преддверии встречи глава Кремля назвал "неспровоцированной агрессией" удары США и Израиля.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже заявил, что в России могут рассмотреть вопрос оказания военной помощи Ирану в случае, если тот её попросит.