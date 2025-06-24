"Другие страны могут поступить иначе". Медведев обещает Трампу, что РФ не передаст Ирану ядерное оружие
Россия не будет передавать Ирану ядерное оружие.
Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на комментарий президента США Дональда Трампа в отношении его предыдущего заявления.
"Что касается обеспокоенности президента Трампа: я осуждаю удар США по Ирану – он не достиг своих целей. Однако Россия не намерена передавать ядерное оружие Ирану, потому что, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия", – написал Медведев в соцсети Х.
Он объяснил, что в предыдущем посте имел в виду не Россию, а другие страны.
"Другие страны могут поступить иначе - и об этом шла речь", – заявил экс-президент РФ.
Напомним, в прошлом посте Медведева не было четкого указания о том, кто именно может передать ядерное оружие Ирану. Медведев написал, что ряд стран готовы напрямую передать свой ядерный боекомплект Тегерану.
В свою очередь Трамп обвинил Медведева в легкомысленном обращении со словом на букву "Я" (ядерное оружие).
Между тем Путин провел встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. В преддверии встречи глава Кремля назвал "неспровоцированной агрессией" удары США и Израиля.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже заявил, что в России могут рассмотреть вопрос оказания военной помощи Ирану в случае, если тот её попросит.