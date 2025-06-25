В конце второго дня работы саммита НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп дал брифинг журналистам.

Основной его темой стала ситуация на Ближнем Востоке.

Глава Белого дома считает, что американские удары по Ирану закончили войну и взаимные обстрелы с Израилем не возобновятся.

"Мы считаем, что война закончилась", - заявил Трамп.

По его словам, удары американских ВВС "полностью уничтожили ядерный завод" в Иране, а в плане ядерного потенциала страна оказалась отброшена на "много-много лет назад".

При этом он не исключил, что Иран и Израиль могут возобновить военные действия и, "возможно, это случится уже скоро", если Тегеран не даст доступ к ядерным материалам.

Также он подтвердил, что Иран заранее предупредил США об ударе по американской военной базе в Катаре, о чем ранее писали СМИ.

"Они были очень милы. Предупредили нас. Они сказали, что собираются ударить в час. "Это окей?" "Хорошо". И всех вывезли с базы, чтобы не пострадали", – рассказал президент США.

Украину он упомянул в контексте договоренности членов НАТО увеличить оборонные расходы, "чтобы обезопасить себя от ужасной ситуации, которая случилась между Украиной и Россией", и еще сказал о недавних обстрелах Киева.

Что касается его много раз повторенного обещания закончить войну в Украине за 24 часа, он сообщил, что это был сарказм. Он констатировал, что пока не закончил войну, как обещал, потому что "она сложнее, чем кто-либо мог вообразить".

"Путин - более сложный человек, чем вы могли вообразить. К сожалению, у меня были проблемы с президентом Зеленским. Это сложнее, чем любая война", - объяснился Трамп.

При этом он не ответил на вопрос, продолжат ли США при нем оказание помощи Украине. Он пообщался с украинской журналисткой, которая задала этот вопрос, уточнил, живет ли она в Европе, где находится ее супруг и воюет ли он в ВСУ. Она ответила утвердительно. После чего глава Белого дома сказал, что хочет, чтобы США смогли предоставить Киеву ракеты для систем Patriot, но не знает, удастся ли, потому что они нужны самим Штатам и Израилю.

"[Украинцы] хотят получить ракеты для Patriot. Мы посмотрим. Они нам тоже нужны, мы их поставляем в Израиль, они очень эффективны. Конечно, они хотят их получить. Это очень хороший вопрос. Я хочу, чтобы мы смогли предоставить их", - сказал Трамп.

Кроме того, он допустил, что у президента РФ Владимира Путина есть территориальные амбиции "за пределами Украины".

"Да, это возможно. Я имею в виду, это возможно. Я знаю одно: он (Путин - Ред.) хотел бы договориться. Он хотел бы выйти из этой ситуации. Для него это беспорядок. Он звонил на днях и сказал: "Могу ли я помочь тебе с Ираном?" Я ответил: "Нет, ты можешь помочь мне с Россией", потому что за последние несколько недель мы разобрались с Индией и Пакистаном, Косово и Сербией. Мы уладили ещё два конфликта. Нет, я считаю, что он человек, которого, на мой взгляд, просто сбили с пути. На самом деле я очень удивлён. Я думал, мы бы уладили это легко", - ответил американский президент на соответствующий вопрос.

Наконец, он анонсировал еще один разговор с Путиным, но не уточнил его дату.

"Если я смогу, я поговорю, с президентом Путиным, можем ли мы остановить войну", - сказал Трамп.

Трамп заявил, что покидает саммит НАТО "другим человеком", потому что понял, что лидеры членов Альянса "действительно любят свои страны и хотят их защитить".

Президент США, сказал, что приехал только потому, что "должен был сделать", но это "было здорово".

"Я наблюдал, как вставали главы этих стран, и любовь и страсть, которые они проявляли к своим странам, были невероятны. Я никогда не видел ничего подобного. Они хотят защитить свои страны. Им нужны Соединенные Штаты, и без Соединенных Штатов все будет не так. Это было действительно трогательно. Это было здорово. Я уезжаю отсюда другим человеком, с мыслью, что эти люди действительно любят свои страны, это не афера. И мы здесь, чтобы помочь им защитить их страны", - заключил Трамп.

Перед брифингом Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским.

Между тем на сайте НАТО появилась итоговая декларация саммита. Украина упоминается в ней всего один раз: страны - члены альянса обещают ей военную помощь, но не членство в организации.