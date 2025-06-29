После авиаударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана из поля зрения международных наблюдателей исчезло более 400 кг потенциально обогащённого урана.

Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью американскому телеканалу Fox News.

По этому поводу в МАГАТЭ настаивают на срочных инспекциях для выяснения ситуации.

"Мы не имеем информации о его местонахождении. Наша задача – учесть каждый грамм урана", – заявил Гросси в эфире Fox News.

Также, как пишет британская газета The Guardian, Гросси считает, что Иран может возобновить производство обогащённого урана в ближайшие месяцы.

По словам главы МАГАТЭ, недавние удары США по трём иранским объектам нанесли им серьёзный, но не уничтожили полностью.

"Честно говоря, нельзя утверждать, что там всё исчезло и ничего не осталось", – добавил Гросси.

Между тем американская газета The Washington Post со ссылкой на четырёх информированных лиц, знакомых с засекреченной информацией американской разведки, пишет, что разведка США перехватила информационные сообщения между высокопоставленными иранскими чиновниками, в которых они обсуждали последствия недавних ударов США по ядерной инфраструктуре Ирана.

Чиновники в частном разговоре отмечали, что атаки были менее масштабными, чем ожидали они сами.

Тем временем президент США Дональд Трамп допустил, что удары по Ирану могли не полностью уничтожить его ядерную программу, несмотря на предыдущие заявления.

В интервью Fox News он отметил, что у Ирана может оставаться еще один действующий ядерный объект.

“Мы знали, что у них много объектов. Возможно, три плюс один, но три - основных”, - сказал Трамп.

Напомним, Тегеран больше не намерен допускать Гросси на ядерные объекты исламской республики.

Ранее сообщалось, что после удара США по ядерным объектам Иран остановил сотрудничество с МАГАТЭ.