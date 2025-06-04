Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в Альянс все еще есть повестке организации, однако это может и не случиться к концу войны.

Об этом он сообщил на пресс-конференции перед встречей министров обороны стран - членов организации, которая состоится 5 июня.

По его словам, решение Вашингтона о необратимом пути Украины в НАТО по-прежнему актуально, "но это необязательно произойдет до окончания войны".

"Украине не обещали, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения, но это долгосрочное обязательство есть", - сказал Рютте.

Также генсек НАТО подтвердил, что Украина получила приглашение на саммит альянса в Гааге, однако пока неясно, кто будет ее представлять. Рютте не знает, поедет ли президент Украины Владимир Зеленский на мероприятие.

"Я пригласил Украину на саммит. Мы скоро представим ему программу", - отметил он.

Генсек не ответил и на вопрос, будет ли Украина упомянута в итоговом заявлении саммита, но подчеркнул, что эту тему "будут обсуждать".

Кроме того, он сообщил, что на саммите обсудят повышение военных возможностей и расходов альянса.

Тем временем постпред Штатов при Альянсе Мэттью Уитакер заявил, что США не принимали решения о дальнейшей военной помощи Украине и не поддерживают ее членство в НАТО.

"США привержены переговорам. Никаких решений по поводу дальнейшей поддержки не было принято. Лучший способ обеспечить безопасность территории НАТО - выполнять планы оборонных расходов. Вопрос вступления Украины в НАТО в настоящее время не подлежит обсуждению. Мы не единственный участник НАТО, который придерживается этого мнения", — сказал Уитакер журналистам.

Ранее СМИ писали, что Рютте опасается конфликта президента США Дональда Трампа и Зеленского на предстоящем саммите.

Также западные издания сообщали, что США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в этом году.