Соединенные Штаты выступают против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в этом году, который пройдет в Гааге 24 июня.

Об этом сообщает итальянское издание Ansa со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что этот вопрос могут обсудить сегодня вечером на неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Анталье.

"Почти все союзники выразили сомнения относительно этого решения Вашингтона", - сообщил источник.

При этом известно, что в настоящее время заявки на участие отправлены только четырем азиатским партнерам: Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, украинский президент присутствовал на саммитах НАТО в Вашингтоне в 2024 году и в Вильнюсе в 2023-м.

Ранее западные издания писали, что страны Балтии были "очень недовольны" тем, что их не позвали на саммит европейских лидеров в Лондон по вопросам решения ситуации в Украине.

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