Средняя зарплата чиновников почти втрое выше средней по Украине, а у руководителей государственных органов - почти в шесть раз.

Об этом сообщает народный депутат Нина Южанина и публикует данные Министерства финансов.

Средняя зарплата руководителя центральных органов власти в июне составила 127,99 тысячи гривен.

Самые высокие зарплаты у руководства Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) - в среднем 245,6 тыс. грн. Следом идет Центральная избирательная комиссия (выборы в Украине во время войны не проводятся) - 206,4 тыс. грн. За ними Счетная палата - 202,9 тыс. грн.

Напомним, в первом квартале текущего года средняя зарплата штатных работников в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 24,1% и составила 23 460 гривен.

В минувшем году средняя зарплата чиновников выросла на 61% и составила 62 тысячи грн в ноябре.

В то же время, в апреле Кабинет министров Украины в ответе на петицию заявил, что не может повысить зарплату учителям, потому что деньги есть только на армию. По состоянию на начало 2025 года средняя зарплата учителя в Украине составила около 13 000 гривен.