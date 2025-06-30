Сотрудникам Управления государственной охраны (УГО) Украины, которое занимается охраной руководителей государства, с июня повышена зарплата.

Как сообщают источники в УГО, сержантам зарплата повышена на 4 тысячи гривен (и теперь они, в зависимости от премий и прочих надбавок получают 32-45 тысяч гривен на руки), офицерам - на 6 тысяч, руководящим сотрудникам - на 15-40 тысяч.

По данным источников, такая разница в прибавке уже породила недовольство личного состава, особенно сержантов, которые рассчитывали, что им добавят от 10 тысяч и выше.

"Руководство УГО на это возмущение отреагировало стандартно - во внутреннем чате напомнило сотрудникам цифру средней зарплаты на киевском рынке труда и предложила подумать над ней. Мол, кто недоволен - пусть увольняется и ищет себе другую работу. Возмущение это только усилило", - говорит источник.

При этом, по его словам, у руководства УГО есть много способов в "ручном режиме" регулировать уровень зарплат сотрудников - за счет штрафов и премий. Последние, как говорит источник, особо велики у тех, кто охраняет лично президента.

Ранее в Госстате сообщали, что в первом квартале текущего года средняя зарплата штатных работников в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 24,1% и составила 23 460 гривен.

Весной мы писали, что зарплаты украинских чиновников, которые в последнее время и так бьют рекорды, вырастут еще больше. Например, доходы некоторых госслужащих в министерствах могут взлететь едва ли не вдвое.