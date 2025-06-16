На институт уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя из украинского бюджета ежегодно тратится сумма в диапазоне от 14 до 20 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса проверки компаний YouControl.

Наибольшие расходы на ведомство языкового омбудсмена были заложены в 2021 году - 20 миллионов 349 тысяч 258 гривен. С тех пор на Креминя и его подчиненных выделяли от 14,6 до 15,8 миллиона гривен:

в 2022 году – 15 миллионов 816 тысяч 101 гривну;

в 2023 году – 15 миллионов 646 тысяч 102 гривны;

в 2024 году - 14 миллионов 609 тысяч 82 гривны.

По данным ресурса OpenDataBot, секретариат Креминя в 2025 году потратил уже 11 миллионов 232 тысячи 59 гривен. При этом часть расходов могут быть за товары и услуги конца 2024-го, но оплачены позже.

При этом в своей декларации о доходах за 2024 год Креминь указал зарплату в 1,1 миллиона гривен - то есть около 94 тысяч гривен в месяц.

Сам омбудсмен сообщает, что благодаря его работе нарушений языкового законодательства в Украине не стало меньше, так как постоянно появляются новые интернет-ресурсы и возникают новые языковые скандалы.

В одном из интервью чиновник рассказал, что в 80% случаев после обращений граждан по поводу нарушения законодательства ситуация исправляется. Он отметил, что с начала 2025 года нарушители заплатили штрафов на почти 200 тысяч гривен.

Ранее Креминь возмутился названиями детских садиков в Украине, призвав переименовать их.

До этого он осудил сотрудников ГБР за использование русского языка при задержании фигуранта уголовного дела.