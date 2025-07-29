В Украине планируется повысить зарплату военным в тылу до 50 тысяч гривен, сейчас она составляет 20 тысяч.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко в эфире "Новости.Live".

Также, по его словам, есть запросы повысить минимальную зарплату в тылу для:

сержантского состава – минимум 70 тысяч грн;

младших офицеров – 75-80 тысяч грн.

Напомним, зарплату для военных в тылу снизили с 30 до 20 тысяч в 2023 году.

Между тем, как сообщали украинские издания, в этом году Украине снова не хватает средств на армию, заложенных в изначальном бюджете, из-за чего под угрозой оказались выплаты зарплат военным.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что Владимир Зеленский намерен попросить у европейских партнеров денег на повышение зарплат украинским военным, "чтобы смягчить растущую нехватку новобранцев".

Война в Украине идет 1252-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.