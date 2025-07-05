В украинской армии процветает начисление боевых выплат тем, кто не был на передовой. Затем эти деньги отбирают себе командиры подразделений.

Об этом заявила нардеп Анна Скороход в интервью, опубликованном на ее Ютуб-канале.

"У нас людям, которые никаким образом не находятся на передовой, начисляют сотку, потом эти деньги забирают. Или когда военных используют для того, чтобы они строили дома командирам или же делали ремонты в их новых квартирах и так далее, и на них начисляют деньги, которые они потом перечисляют этим же командирам. Или когда просто у ребят вымогают, потому что якобы они сотку получают, а командование нет, поэтому давайте деньги", - сообщила Скороход.

По ее мнению, это одна из причин, почему люди самовольно оставляют части.

"Потому что когда некуда обращаться, никто не слышит или не хотят слышать, люди просто собираются и взводами, группами уходят в самоволку, потому что они не будут этого терпеть", - добавила она.

Весной Скороход рассказывала, что командиры ВСУ выбивают деньги из бойцов, на которые открывают АЗС, где продают украденное на войне топливо.

Другие спикеры, в том числе журналисты и правоохранители тоже не раз говорили о коррупции в армии. Так, в апреле стало известно, что на Закарпатье майор вымогал взятки за службу в армии без отправки на фронт.