В понедельник, 11 августа, в Украине идет 1265-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

11:44 В Днепропетровской области бус ТЦК влетел в трактор, сообщают местные паблики.

Травмы получил только 36-летний мобилизованный. С артериальным кровотечением и раной плеча его повезли сперва в ТЦК, а только потом в больницу.

11:34 В Украине массовая облава на уклонистов.

Сотрудники полиции, ГБР и внутренней безопасности ВСУ сообщили о подозрении почти 30 лицам, подозреваемым в уклонении от службы - как гражданским, так и военным, а также провели более 60 обысков по всей территории страны.

По версии следствия, в большинстве случаев мужчины подавали фиктивные документы о неудовлетворительном состоянии здоровья или необходимости ухода за больными родственниками. Один военный нанес сам себе травму. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Полиция называет эту спецоперацию "Опекун". Это ее третий этап - в ходе первых двух были выявлены около 100 фактов подделки справок об уходе за людьми с инвалидностью.

11:26 "Альтернатива для Германии" призвала отменить выплату Bürgergeld для украинских беженцев в ФРГ.

Сопредседатель правой партии Тино Хрупалла в интервью телеканалу ZDF заявил, что беженцы из Украины получают это пособие "несправедливым образом" и "должны вернуться в свою страну".

Он призвал как можно быстрее закончить войну в Украине, которую назвал "не нашей войной" ценой "уступки территорий" Украиной.

09:46 Пожар на заправке в Херсоне после прилета дрона.

08:54 Российские войска продвинулись к северу от Родинского на Покровском направлении (захвачено село Затишок).

Об этом сообщает военный паблик Deep State.

Ряд продвижений на Константиновском направлении: в Александро-Калиновом, Дылеевки, а также к северу от Часового Яра (Новомарково).

08:46 Встреча Путина и президента США Трампа на Аляске принесет мир, заявил представитель российского президента Кирилл Дмитриев.

"Неоконсерваторы и другие подстрекатели войны не будут улыбаться 15 августа 2025 года. Диалог между Путиным и Трампом принесёт надежду, мир и глобальную безопасность", - заявил Дмитриев.

08:27 Дроны этой ночью атаковали приборостроительный завод в российском Арзамасе.

Есть погибший. Судя по кадрам, прилет был по административному зданию.

08:08 Ночью россияне атаковали Украину 71 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Противовоздушной обороной сбито или подавлено 59 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

08:00 В Никопольском районе в результате обстрела РФ пострадал 52-летний мужчина, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Повреждены более десятка частных домов, еще 2 – загорелись.

По Синельниковскому району россияне ударили КАБом и БПЛА.

Пострадал 31-летний мужчина, его госпитализировали. Разрушены два магазина, изуродованный лицей.