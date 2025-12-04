В новых попытках закончить войну в Украине впервые активное участие принимает зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. По данным СМИ, он является соавтором 28 пунктов американского мирного плана, с которых стартовал нынешний виток дипломатии. Также Кушнер ездил со Стивеном Уиткоффом в Москву, где вел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а ранее - с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

При этом зять президента США имеет отношение к территории бывшего СССР не только в контексте переговоров об Украине: у Джареда Кушнера есть белорусские корни. Они уходят в историю еврейской общины города Новогрудок - когда-то польского, а после войны ставшего частью Белорусской ССР. Дед и бабка Кушнера по отцовской линии, Йоссель Берковиц (впоследствии Джозеф Кушнер) и Рейча (Рэй) Кушнер родом из Новогрудка, который до Второй мировой войны был крупным центром еврейской культуры.

Рейча Кушнер

С приходом в 1941 году нацистов семью Кушнеров, как и тысячи евреев региона, согнали в новогрудское гетто, где они пробыли почти два года. Большая часть родственников Рейчи и Йосселя была убита. В 1943 году в гетто родилась идея побега. Заключенные начали рыть подземный туннель под одним из бараков. Работали по ночам, используя кружки, ложки и подручные инструменты, вынося землю в одежде. Туннель строился несколько месяцев и достиг длины около 200 метров.

В ночь на 26 сентября 1943 года более двухсот заключённых совершили один из самых крупных побегов из гетто за годы Холокоста. Среди них была и Рейча Кушнер. Ей вместе с небольшой группой удалось добраться до лесов, где она вышла на контакт с еврейским партизанским отрядом братьев Бельских.

Группа Бельских была не только партизанским отрядом, но и огромным спасательным лагерем, созданным для того, чтобы укрывать евреев от нацистов. Братья Бельские сотрудничали с советским подпольем, но сохраняли автономию.

Рэй Кушнер жила в этом отряде, где и познакомилась с Йосселем Берковицем, другим сбежавшим из Новогрудка. После войны пара эмигрировала в США. Тогда Йоссель взял фамилию своей жены Кушнер, под которой семья стала известна. Их сын Чарльз Кушнер, отец Джареда, стал в Америке крупным девелопером.

Сегодня семейная история Кушнеров является частью местной памяти. В Новогрудке работает музей, посвящённый еврейской общине и побегу из гетто, где представлены и материалы об этой семье. Потомки Кушнеров посещали Беларусь, рассказывая там историю выживания своих бабки и деда. Правда, неизвестно, бывал ли там Джаред.

На днях СМИ писали, что Белый дом начал активно привлекать к переговорам об Украине Джареда Кушнера, и он может в скором времени заменить спецпредставителя Уиткоффа.