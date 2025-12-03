Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер проинформировали американского лидера и украинских чиновников об "обстоятельной и продуктивной встрече" с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет международное информационное агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

"Соединённые Штаты и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу. После этого спецпредставитель Уиткофф и господин Кушнер провели брифинг для президента и украинской стороны", – сообщил агентству чиновник.

Напомним, Кушнер и Уиткофф пять часов обсуждали с Путиным мирный план Трампа по Украине.

Также в СМИ появилась информация, что Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским в Европе после переговоров в Кремле.

Война в Украине продолжается 1379-й день. Мы следим за последними новостями среды, 3 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия заявила о захвате Доброполья Запорожской области – важного логистического узла на северном фланге относительно Гуляйполя. Киев этого не подтверждал, но, по данным военного паблика Deep State, фронт уже приблизился к Доброполью. Кроме того, на западе Запорожской области произошёл прорыв войск противника в Степногорске, где серая зона резко расширилась на весь населённый пункт.

