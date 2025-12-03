Встреча Владимира Путина с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом в Кремле шла около пяти часов. После переговоров, на которых стороны обсудили план Трампа по мирному урегулированию в Украине, Уиткофф отправился в посольство США в Москве.

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев охарактеризовал переговоры с Кушнером и Уиткоффом как продуктивные.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что беседа была "конструктивной, весьма полезной и содержательной", но "компромиссного варианта соглашения пока нет" – стороны обсуждали не конкретные формулировки, а суть предлагаемого урегулирования и, по его словам, "видят огромные перспективы для взаимодействия".

По словам Ушакова, Москва получила от американской стороны ещё четыре документа помимо исходного 28-пунктного плана Трампа по Украине. Сейчас этот документ в ходе консультаций с Киевом и союзниками был сокращён и переработан, в публичных источниках речь уже идёт о 19-пунктном варианте.

Ушаков уточнил, что на встрече обсуждалась именно суть американского плана и возможные пути долгосрочного урегулирования, а также перспективы продолжения совместной работы по Украине. Представители Трампа передали Путину привет и "наилучшие пожелания" от президента США, в ответ Путин через Уиткоффа направил свои приветы и "ряд политических сигналов" в Вашингтон.

"Территориальный вопрос, естественно, наиболее важный для нас. Ну, и для американцев тоже. Пока ещё компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемо, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, они нам подходят", - заявил Ушаков.

Возможная личная встреча Путина и Трампа, по словам Ушакова, будет зависеть от прогресса по урегулированию конфликта. При этом Россия и США договорились не раскрывать содержание переговоров.

Он также сказал, что представители США вернутся в Вашингтон, обсудят вопросы, которые затрагивались на встрече в Кремле, и затем, вероятно, свяжутся с Москвой по телефону

Ранее стало известно, что Зеленский и министр армии США согласовали ускоренный график подписания нового мирного плана Трампа по Украине.

