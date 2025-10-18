Сразу после встречи Дональдом Трампом у выхода с территории Белого дома Владимир Зеленский дал короткий брифинг.

Начало общения с журналистами немного затянулось, так как украинский гость провёл групповой звонок с европейскими лидерами (состав участников пока не раскрывается).

Трамп для прессы комментариев не дал и быстро покинул Белый дом на вертолёте сразу после окончания беседы. По пути во Флориду президент США подвёл нё итог в публикации на TruthSocial прямо с борта вертолёта, так как спешил домой - его пребывание в Белом доме продлилось дольше запланированного по причине закрытой встречи. Поэтому и Зеленский, и Трамп остались без обеда.

Ключевой темой переговоров стала возможная передача Украине крылатых ракет Tomahawk. Зеленский сказал, что стороны обсудили дальнобойное оружие, но "договорились не говорить об этом публично", поскольку США "не хотят эскалации", что подтверждает предыдущие заявления Трампа, который дал понять, что против передачи Tomahawk Украине.

Однако тема остаётся на столе, так как итогового решения по Tomahawk всё ещё нет: если сам Трамп в день встречи демонстрировал осторожность и увязывал вопрос с рисками эскалации и необходимостью "обойтись без этого", то Киев предлагал варианты обмена (в т.ч. "беспилотники за Tomahawk").

"Спросите об этом у американской стороны. Это их оружие", - ушёл от ответа Зеленский, которому журналисты как минимум трижды задали один и тот же вопрос по поводу ракет.

Он охарактеризовал собственные ожидания по Tomahawk как "реалистичные" и подтвердил готовность продолжать переговоры. Также Зеленский заявил, что вопрос украинских ударов по территории РФ и новых санкций против России не поднимался.

Зеленский сообщил, что обсуждал с американской стороной гарантии безопасности, но деталей достигнутых договоренностей не привёл.

Отвечая на вопрос о возможном перемирии и дальнейших шагах, Зеленский признал, что "вопрос территорий - самый сложный", но он готов к его обсуждению.

"Это самый сложный вопрос. Россияне хотят получить наши территории ещё до того, как будет прекращения огня. Мы же говорим о том, что нужно начать с прекращения огня, а потом уже говорить о всем остальным. Поэтому это будет очень сложный вопрос", - признался Зеленский.

"Трамп прав. Нужно остановиться там, где мы есть и потом начать говорить о мире", - заявил Зеленский.

