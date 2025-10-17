В Белом доме прошёл брифинг перед обедом президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, где стороны собрались обсудить вопросы урегулирования конфликта в Украине и поставок оружия.

Открывая встречу с прессой, Трамп заявил, что обсудит с Зеленским свой вчерашний разговор с Владимиром Путиным: "Сегодня мы поговорим о моем вчерашнем разговоре с Путиным, где были обрисованы определенные принципы, и мы увидим, удастся ли нам это решить".

Отвечая на вопрос о возможном разрешении Украине наносить дальнобойные удары, Трамп сказал, что это "будет означать эскалацию", но подчеркнул, что вопрос остаётся предметом обсуждения.

Он дал понять, что предпочёл бы завершить войну без передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

"Одна из причин, по которой мы хотим закончить эту войну, заключается в том, что нам нелегко передавать вам огромное количество очень мощного оружия. Надеюсь, им это не понадобится. Надеюсь, нам удастся завершить войну, не думая о Томагавках. Мы будем говорить о "Томагавках", но, по правде говоря, гораздо лучше, если они не понадобятся. Мы бы предпочли, чтобы война просто закончилась, потому что, знаете, наша цель – закончить войну. Мы продаём множество различных видов оружия, как вы знаете, Европейскому союзу, но мы здесь не ради этого. Мы здесь для того, чтобы положить этому конец", – сказал президент США.

Американский лидер подтвердил, что его личная встреча с Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Будапеште без участия Зеленского, однако он пообещал проинформировать украинского президента о результатах. Объясняя выбор площадки, Трамп назвал Венгрию "безопасной страной" и высоко оценил усилия премьера страны Виктора Орбана: "он нравится ему, он нравится мне… он будет очень хорошим хозяином".

Трамп уже не уверен, что Украина вернется к границам 1991 года.

"Вы говорили, что Украина сможет вернуть все утраченные территории? Считаете ли вы, что это так?", – задал ему вопрос журналист.

"Никогда не знаешь, что будет", – уклончиво ответил президент США.

Трамп также откровенно ответил на вопрос не беспокоит ли его то, что "Путин пытается выиграть время".

"Меня это не беспокоит, всю жизнь мной манипулировали самые лучшие из них. Я отлично справился. Ничего ужасного", – сказал он.

В то же время на брифинге прозвучали разные оценки намерений хозяина Кремля.

"Что будет, если Путин не согласится на перемирие? Что вы будете делать тогда?", – задали президенту США вопрос журналисты.

"Посмотрим, что будет. Если… я думаю, президент Путин хочет закончить войну. Я разговаривал с ним вчера два с половиной часа, мы обсудили много деталей. Я думаю, он хочет, чтобы она закончилась. Я думаю, президент Зеленский тоже хочет, чтобы она закончилась. Теперь нам нужно это сделать", – ответил Трамп.

Зеленский не согласился с хозяином Белого дома.

"Мы хотим мира, Путин не хочет. Нам нужно оказать на него давление", считает Зеленский.

На уточняющий вопрос о перспективах возвращения границ Украины к уровню 1991 года Трамп ответил уклончиво.

Экономический блок затронул два направления. Трамп вновь заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть (Ранее в Дели это не подтверждали - Ред.). Он также сообщил, что рассматривает повышение планируемых с 1 ноября пошлин против Китая - со 100% до 157%. В то же время Трамп выразил уверенность, что "урегулирование войны в Украине состоится скоро", при условии, что стороны проявят гибкость.

Зеленский предложил Соединённым Штатам "сделку по дронам": "мы даём им дроны, а они нам - Томагавки и другое вооружение… у нас есть серьёзное предложение по дронам". По его словам, Украина производит тысячи беспилотников, тогда как у США "есть большое производство других ракет, но нет тысяч БПЛА" (Значительная часть украинских дронов собирается из китайских комплектующих - Ред.).

В неформальной части обмена репликами Трамп успел сделать комплимент собеседнику.

"Мне понравился ваш пиджак… это выглядит действительно стильно", - сказал Дональд Трамп.

В заключение Трамп назвал интересной идею туннеля между РФ и Аляской, о которой в последние дни заговорили в РФ.

"А мне она не нравится", – прокомментировал Зеленский.

"Я не думаю, что она вам нравится", – ответил президент США.

На этом открытая часть встречи завершилась и её участники ушли на закрытый обед.

