Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин завершили продолжительный телефонный разговор, который длился более двух часов.

В Белом доме беседу назвали "очень хорошей и продуктивной" и сообщили о договорённости уже на следующей неделе провести встречу на уровне высокопоставленных советников двух стран. Первая сессия со стороны США, по словам Трампа, пройдёт под председательством государственного секретаря Марко Рубио.

"Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным. Президент Путин поздравил меня и Соединённые Штаты с великим достижением - Миром на Ближнем Востоке, о котором, как он сказал, мечтали на протяжении веков. Я действительно верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах по достижению конца войны между Россией и Украиной. Президент Путин поблагодарил Первую леди Меланию за её участие в делах, связанных с детьми. Он выразил большую признательность и сказал, что эта работа будет продолжена. Мы также уделили значительное внимание вопросам торговли между Россией и США после окончания войны с Украиной. В завершение разговора мы договорились о встрече наших высокопоставленных советников на следующей неделе. Первое заседание со стороны США возглавит государственный секретарь Марко Рубио совместно с другими назначенными представителями. Место проведения встречи будет определено дополнительно. Президент Путин и я затем встретимся в согласованном месте - в Будапеште, Венгрия, - чтобы попытаться положить конец этой «постыдной» войне между Россией и Украиной. Президент Зеленский и я встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор принёс большой прогресс", - написал Трамп по итогам разговора в социальной сети TruthSocial.

Если суммировать предварительные итоги разговора, то получается, что:

разговор принес большой прогресс по вопросу мирного урегулирования в Украине;

на следующей неделе Россия и США проведут встречу на высоком уровне. С американской стороны ее возглавит госсекретарь Рубио;

затем Трамп и Путин встретятся лично в Будапеште;

завтра Трамп расскажет Зеленскому о содержании разговора с Путиным.

О том, пришли ли Трамп и Путин к общему пониманию условий завершения войны в Украине (а именно условия - главный камень преткновения) и поднимался ли в разговоре вопрос передачи Киеву Томагавков (и будут ли они теперь вообще переданы или вопрос отложили в долгий ящик) в сообщении Трампа ничего не говорится.