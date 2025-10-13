Президент США Дональд Трамп собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным поставки Украине ракет "Томагавк".

Заявление Трампа, сделанное на борту президентского самолета, публикует пресс-служба Белого дома.

"Честно говоря, возможно, мне придётся поговорить с Россией по поводу "Томагавков". Хотят ли они, чтобы "Томагавки" летели в их сторону? Я так не думаю. Думаю, мне стоит поговорить с Россией об этом, если уж по‑честному. Я говорил об этом президенту Зеленскому, потому что "Томагавки" - это новый шаг эскалации", - сказал президент США.

Он заявил, что может пригрозить РФ поставить Киеву эти ракеты, если Москва откажется остановить войну.

"Я могу сказать: слушай, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им "Томагавки". Я могу их отправить. "Томагавк" - невероятное оружие, очень наступательное. И, честно говоря, России это не нужно. Им это не нужно. Да, я могу сказать им, что если война не будет решена, мы вполне можем это сделать. Мы можем и не сделать, но можем сделать. Думаю, уместно это поднять. Да, я хочу, чтобы война была урегулирована", - сказал Трамп.

Он добавил, что Путин "выглядел бы великолепно, если бы урегулировал конфликт в Украине".

"И я думаю, что он собирается это сделать, посмотрим", - добавил президент США.

Он заявил, что провел "очень хорошую беседу с Зеленским сегодня утром и вчера". И подтвердил, что украинский президент просил больше систем ПВО Patriot и ракеты "Томагавк".

По словам Трампа, США подумают, что можно сделать. При этом он уточнил, что Штатам "тоже нужны оружие и боеприпасы".

"Мы не можем отдавать кому‑то оружие, если у нас его нет. Никогда не знаешь, что может произойти. Кто знает, что случится?" - отметил Трамп.

Напомним, накануне в Кремле снова пригрозили Штатам серьезными последствиями в случае передачи Украине ракет "Томагавк".

Мы анализировали в отдельном материале, каким будет ответ России, если Трамп предоставит Украине ракеты "Томагавк".