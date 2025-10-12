Москва снова предупредила Вашингтон о "серьёзных последствиях" передачи Киеву ракет дальнего поражения "Томагавк", если такое решение будет принято президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков российским СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ дал понять, что Москва может воспринять запуск "Томагавков" по территории России как попытку нанесения ядерного удара.

"Тема "Томагавков" вызывает у нас крайнюю обеспокоенность. Об этом уже говорил президент Путин. Оружие это особенное, оно может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении. Высокая дальность, оружие серьёзное. Но при этом оно не может изменить положение дела на фронтах. Но сейчас действительно очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряжённость. Вспомните сообщение наших специальных служб полтора года, два года тому назад о имеющейся информации о том, что украинцы могут сделать некую грязную бомбу, так называемую. И вот представьте себе, ракета с большим радиусом действия взлетает и летит. И мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать России? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать", – сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва "готова к мирному урегулированию".

"И мы также слышим, что Трамп всё время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. И из этого мы делаем вывод, что он сохраняет всё-таки политическую волю добиться мирного урегулирования", – добавил Песков.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Трамп пока не принял решение о "Томагавках".

"Мы работаем над этим. И я жду решения президента Трампа", - сказал украинский президент в интервью телеканалу Fox News.

"Мы рассчитываем на такие решения, но посмотрим", - добавил Зеленский.

Ранее Зеленский второй раз за два дня обсудил с Трампом поставки "Томагавков" и усиление ПВО.

Ранее мы анализировали, каким будет ответ России, если Трамп предоставит Украине ракеты дальнего поражения.