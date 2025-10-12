Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провёл уже вторую беседу с американским лидером Дональдом Трампом за последние два дня.

Соответствующие публикации появились в телеграм-канале верховного главнокомандующего.

"Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом, уже во второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор. Вчера договорились по определённым темам на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись", – написал Зеленский.

По словам президента, речь шла в частности об усилении ПВО Украины и об увеличении дальности ударов ВСУ.

Также Зеленский заявил, что одной из тем сегодняшних обсуждений с Трампом были поставки ракет дальнего поражения "Томагавк". Но принято ли в США решение об их передаче, он не уточнил.

"Я только что разговаривал с президентом Трампом – и это уже во второй раз за последние дни. Мы детально работаем с Америкой над усилением нашей противовоздушной обороны и всех наших возможностей защиты: прежде всего комплексов "Пэтриот", других систем, а также над усилением наших активных действий, нашей дальнобойности. Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки" – это сигнал, что именно такое давление может сработать ради мира. Мы договорились с президентом Трампом, что наши команды, наши военные займутся всем тем, о чём мы говорили. В том числе это касается энергетики и газа. Благодарю. Рассчитываем на результат", – сказал украинский президент.

Ранее о том, что Зеленский обсудил с Трампом передачу ракет "Томагавк", писал портал Axios.

