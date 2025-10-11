Президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский в ходе сегодняшнего разговора обсуждали вопрос передачи ВСУ ракет "Томагавк".

Об этом сообщает американский новостной портал Axios со ссылкой на источники (с какой стороны – не уточняется).

При этом окончательного решения по предоставлению этих дальнобойных вооружений Киеву в ходе разговора не принималось.

Ранее в Украине разошлась информация, что США отправляли Украине "Томагавки" через Нидерланды.

Также мы разбирались, какой будет ответ России, если Трамп поставит "Томагавки" Украине.

Война в Украине идет 1326-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями субботы, 11 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска РФ нанесли наиболее масштабный удар по энергосистеме Украины. Впервые за долгое время противник продвинулся к востоку от Мирнограда, в Днепропетровской и Запорожской областях. Главком ВСУ Сырский заявил о контрнаступлении украинских войск под Добропольем. Путин лично заявил, что результаты переговоров с Трампом по Украине на Аляске остаются в силе.

