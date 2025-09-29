Президент США Дональд Трамп не возражает против украинских ударов вглубь территории РФ, но ещё не одобрил передачу Киеву ракет "Томагавк".

Об этом заявил спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог эфире американского информационного телеканала Fox News.

Келлогу задали вопрос: "Вы говорите, что это позиция президента – разрешить Украине наносить глубокие удары по России, что это было санкционировано президентом?"

"Думаю, если прочитать, что он сказал, и прочитать, что сказал вице-президент Вэнс, а также госсекретарь Рубио, то ответ да", – сказал Келлог.

"Мы передаём им "Томагавки"?" – уточнила телеведущая.

"Это решение пока не принято. Но он (президент Украины Владимир Зеленский - Ред.) попросил. Я знаю, что президент Зеленский действительно их запросил, что было подтверждено постом в социальных сетях вице-президента Вэнса. Решение будет за президентом", – ответил спецпредставитель Трампа.

Напомним, что Украина наносит дальнобойные удары по РФ, но не американским вооружением. В своём интервью Келлог не уточнил, что именно санкционировал Трамп: продолжение таких ударов или же применение для них американских ракет.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что В США обсуждают возможность поставок Украине ракет "Томагавк".

Напомним, как считает замглавы ГУР Вадим Скибицкий, Украине будет проблематично использовать "Томагавки", даже если ВСУ примут их от США.