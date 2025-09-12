Президент Украины Владимир Зеленский снова похвалил спецпредставителя президента США Кита Келлога за отсутствие обстрелов Киева.

Он сказал, что спецпредставитель Трампа защищает украинское небо лучше "Пэтритотов".

"Хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Действительно, раньше мы этого не знали, но оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем "Пэтриоты". Об этом действительно говорят всякий раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться", - сказал президент.

Он добавил, что готов предоставить ему гражданство Украины, квартиру и все что угодно, "если это будет побуждать Россию к прекращению огня".

При этом Зеленский упрекнул Китай, что тот не отправляет своих представителей в Киев.

"Но, похоже, Китай не заинтересован в том, чтобы остановить, если не всю войну, то хотя бы удары", - сказал президент, допуская, что Россия не стала бы обстреливать Киев во время присутствия там китайцев.

Украинский глава также снова высказался против сдачи территории Донбасса в обмен на мир.

"РФ не может оккупировать восток Украины, поэтому это не может быть разменной монетой", - сказал президент.

Напомним, что как и в прошлый визит Келлога, так и в этот, Россия не бьет по Киеву и в целом не проводит масштабные атаки. Вчера было 66 запущенных дронов, а сегодня 40.

Накануне мы писали, что Кит Келлог встретился в Киеве с Зеленским.

Недавно Келлог также обвинил Москву в обострении конфликта ударами по украинскому Кабинету министров.