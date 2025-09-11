Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео встречи со спецпредставителем президента США Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале.

"Предметно обсудили давление на россиян и то, что можем сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, чтобы как можно скорее была возможность встретиться на уровне лидеров и закончить войну", – сообщил президент Украины.

Напомним, недавно Келлог обвинил Москву в обострении конфликта ударами по украинскому Кабинету министров.

Война в Украине идет 1296-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные сообщили о продвижении российских войск на некоторых направлениях. В частности, россияне пытаются закрепиться в районе населенного пункта Муравка, который находится у границы Днепропетровской области. Также военные эксперты заявили, что под Покровском ведется активная перегруппировка российских войск.

