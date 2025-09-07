Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Россия "обостряет ситуацию" ударом по Киеву и Кабмину.

Пост о сегодняшних обстрелах генерал опубликовал в Х.

"Опасность любой войны — эскалация. Россия, похоже, обостряет ситуацию: крупнейшее нападение за всю войну произошло на здание Кабинета министров Украины в Киеве. Две недели назад я был в этом здании вместе с премьер-министром Свириденко", - написал Келлог.

"Эта атака не была сигналом о том, что Россия хочет дипломатически положить конец этой войне", - добавил он.

Напомним, сегодня в Белом доме допустили рассмотрение санкций против РФ после удара по Киеву, но заявили, что последнее слово за Трампом.

Ранее Келлог прокомментировал обстрел Киева 28 августа. В своем посте в Facebook он заявил: "Россия нанесла вторую по масштабу воздушную атаку за всю войну. Цели — не солдаты и не военная техника, а жилые районы Киева. Под обстрелами оказались гражданские поезда, офисы миссий ЕС и Великобритании, а также мирные жители. Эти вопиющие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США".

В отдельном материале мы сообщали, что президент России заявил о намерении наносить удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры в ответ на атаки ВСУ по территории РФ.

"Москва долгое время сдерживалась и не отвечала на удары по нашей энергетике. Теперь мы начали реагировать всерьёз", — сказал Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине.