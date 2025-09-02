В ходе своего визита в Пекин президент РФ Владимир Путин встретился с премьером Словакии Робертом Фицо.

На вопрос словацкого премьера "как поживаете?" Путин ответил: "Если я жив – уже хорошо".

Президент РФ заявил, что будет атаковать объекты украинской энергетики в ответ на удары ВСУ по российской территории.

"Москва долго терпела и не отвечала на украинские атаки на энергетическую инфраструктуру. Теперь она стала серьёзно отвечать", – заявил Путин на встрече с Фицо в Пекине.

Накануне украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что россияне начали активную разведку объектов энергосистемы.

"По анализу маршрутов полётов разведовательных БПЛА противника и по информации очевидцев могу сказать, что его сейчас интересуют объекты энергетики и состояние их защиты. Подстанции, трансформаторы, электро и газовая инфраструктура", – написал Бескрестнов в соцсетях

А сегодня столичные паблики писали, что над Киевом летает разведывательный дрон, который собирает информацию об энергообъектах.

Напомним, в августе армия РФ уже наносила удары по газовой инфраструктуре.

Война в Украине продолжается 1287-й день. Последние новости с ключевыми событиями 2 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась к югу от Покровска в направлении села Чунишино, сообщает Deep State. Также противник захватил посёлок Камышеваху у границ Днепропетровской области. И продвинулись к югу от Малиевки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.