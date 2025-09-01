Анализируем итоги 1286-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась к югу от Покровска в направлении Чунишино, сообщает военный паблик Deep State.

Россияне подтянули к городу дополнительные силы и активно штурмуют позиции ВСУ, сообщает боец с позывным "Мучной".

"Их подразделения уже вышли к окраинам города и пытаются прорваться непосредственно к трассе Е50 (на Павлоград - Ред.), которая для них является стратегической целью. Там идут ожесточённые бои, и ситуация непростая", - заявил украинский военный.

"Противник также продвинулся в районе дачных массивов, прилегающих к жилым кварталам Покровска", - пишет "Мучной". По публикуемой им карте, россияне уже ведут бои в самом Покровске, куда вошли с юго-запада.

Россияне захватили Камышеваху у границ Днепропетровской области. И продвинулись к югу от Малиевки.

Также они продолжают удерживать "серую зону" у еще одного днепропетровского села - Новоселовки.

Севернее в Днепропетровской области ВСУ контратаковали в Дачном, сообщает украинский боец "Мучной".

Deep State это подтверждает и пишет, что фактически села как такового нет, осталось всего несколько домов, которые контролируют ВСУ, как и подступы к ним. Российские подразделения присутствуют в лесу южнее села, а также в лесополосе на административной границе областей.

"Основное внимание противника сейчас сосредоточено западнее — на районе Филии. Противник постоянно пытается силами пехоты заходить в лес, закрепляться там и насыщать его личным составом, чтобы затем продвигаться в село", - пишет паблик. Также "иногда российские военные могут забегать в село и поднимать флаг".

Напомним, в России заявили о захвате Филии, чего украинские источники не подтверждают.

Армия РФ в августе менее активно наступала, чем в июле и июне, и провела около 5027 штурмовых действий, сообщает Deep State. Украинский военный паблик связывает это с ротацией россиян и прогнозирует, что в сентябре активность РФ начнет расти.

Со снижением количества штурмов у армии РФ в августе упали и темпы продвижения, сообщает Deep State. Захвачены были 464 кв км территорий Украины, что на 18% меньше, чем в июне и июле.

Таким образом, на сейчас РФ захватила 19% территории Украины - в последний раз РФ имела такой показатель в первый год войны, 3 октября 2022 года, перед потерей РФ плацдарма на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Статистика показывает, что быстрее всего РФ удается продвигаться на Новопавловском направлении, то есть в направлении Днепропетровской области.

Убийство Парубия

В субботу утром во Львове убили бывшего спикера Рады Андрея Парубия (кем он был и чем известен, мы подробно писали здесь).

Нападавший был вооружен и замаскирован под курьера службы доставки Glovo. Он подошел к Парубию у дома и произвел восемь выстрелов и скрылся на мопеде. Политик скончался на месте до приезда скорой.

Вчера поздно вечером полиция объявила, что в Хмельницкой области задержан подозреваемый в убийстве. На опубликованных фотографиях задержания лицо предполагаемого киллера размыто, личность пока не раскрывается.

Из официально подтвержденной информаци - это 52-летний житель Львова, постоянной работы не имел, в том числе не работал курьером Glovo, под видом которого совершил убийство, а на преступление его толкнули некие "обстоятельства".

Полиция не ответила на вопрос, найдено ли оружие, из которого стреляли в Парубия, а также сознался ли сам львовянин в преступлении, хотя оба таких вопроса на брифинге прозвучали.

При этом власти уже дали понять, что рассматривают как приоритетную версию о России как о заказчике убийства.

Но есть ли четкие доказательства этому, сведения поступают противоречивые. На брифинге во Львове глава областной СБУ Онищенко, отвечая на вопрос о российском следе, заявил, что "пока доказательной базы в рамках производства нет". Но вскоре после этого СБУ выпустила пресс-релиз, где заявила, что сведения о причастности России уже получены. Хотя характер этих сведений не уточнялся.

Украинские СМИ публикуют со ссылкой на источники неофициальные подробности о показаниях подозреваемого. Утверждается, что мужчина на допросе признал свою вину и заявил, что российские спецслужбы обещали ему вернуть тело сына, погибшего на войне, а взамен требовали убить любого известного украинского политика. Львовянин знал, где живет Парубий, поэтому и решил убить его. К убийству он готовился год. А россияне предоставили ему оружие, которое он после убийства выбросил.

Данная версия уже вызвала большие сомнения у наблюдателей. Ведь получается, что мужчина решил пойти на убийство Парубия, за которое он рискует сесть на пожизненное, взамен на получение тела мертвого сына. Более правдоподобно звучала бы версия, что ему россияне пообещали за убийство Парубия вернуть живого сына из плена. Но, по озвученной в СМИ информации, речь идет о передаче тела погибшего сына. И в такой мотив действительно трудно поверить.

Однако, повторимся, пока официально эти показания не подтверждены. О них известно только из публикаций в СМИ.

Подробно о версиях убийства Парубия мы писали здесь.

"Вызов Западу". Что показал саммит ШОС

Вчера и сегодня в китайском Тяньцзине проходил саммит стран Шанхайской организации сотрудничества. Западные СМИ оценили его как триумфальный для Си Цзиньпина, к которому приехал не только давний союзник Путин, но и совсем недавний оппонент - премьер Индии Моди.

Моди встретился как с Си Цзиньпином, так и подчеркнуто тепло с Путиным - с которым обнимался, ходил под руку и ездил на лимузине.

Контакты Моди с обоими лидерами были явным выпадом в адрес США, которые накануне ввели против Индии 50-процентные пошлины - в том числе требуя остановить закупки российской нефти. Чего Моди не сделал, а, наоборот, поехал в Китай "обниматься" с Путиным.

Аналогичная история с его поездкой в Китай как таковой. Пекин до недавнего времени рассматривался Индией как главный конкурент в Азии, а США - как партнер. После визита к Си Цзиньпину эта ситуация уже не выглядит подобным образом (хотя очевидно, что ключевые противоречия между странами вряд ли уже решены).

Трамп отреагировал на поездку Моди крайне нервно. Он раскритиковал в своей соцсети Индию за то, что она "многие десятилетия" не дает США продавать товары на свой рынок из-за "самых высоких пошлин среди всех стран", зато сама свои товары в Штаты продает в "огромном объёме".

"Кроме того, Индия покупает большую часть своей нефти и военной продукции у России, почти ничего у США. Сейчас они предложили полностью отменить пошлины, но уже поздно — это следовало сделать много лет назад. Просто некоторые простые факты для размышления!" - написал Трамп.

Накануне саммита ШОС многие западные СМИ написали, что персональные отношения президента США и премьера Индии в последнее время сильно разладились и Моди даже перестал брать трубку на звонки Трампа. Из чего следует, что поездка в Китай для индийского премьера действительно была во многом антиамериканским выпадом.

Что касается Украины, то Путин во время саммита рассказал о своей встрече с Трампом на Аляске, где было достигнуто "понимание", открывающее дорогу к миру.

При этом, по словам российского президента, в рамках урегулирования "должны быть устранены первопричины кризиса и восстановлен баланс в сфере безопасности".

"Россия в вопросе украинского кризиса придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой. Должны быть устранены первопричины кризиса на Украине и восстановлен баланс в сфере безопасности. Кризис на Украине возник из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве", - заявил Путин.

Его помощник Ушаков добавил, что Путин также "обсуждал договоренности, достигнутые в Анкоридже с президентом Трампом, со многими коллегами, в том числе с председателем Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии".

При этом в декларации саммита ШОС Украина вообще не упоминалась, акцент был на Ближнем Востоке, а также на укреплении многополярности. Впрочем, Си Цзиньпин сделал и более серьезную заявку. Он выступил с инициативой "глобального управления".

"Я хотел бы выдвинуть инициативу по глобальному управлению и работать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также созданием сообщества с единой судьбой человечества", - заявил Си.

"Мы должны расширить масштабы сотрудничества, максимально использовать уникальные сильные стороны каждой страны и объединить общую ответственность за содействие региональному миру, стабильности и процветанию", - добавил глава КНР.

Financial Times пишет, что Си таким образом призвал Россию, Индию и другие страны региона "бросить вызов Западу".

По оценке FT, Пекин использует домашний саммит ШОС как возможность продемонстрировать себя в качестве опоры мирового управления в противовес администрации Трампа, чьи пошлины ударили как по друзьям, так и по врагам Китая в регионе.

Среди инструментов, которые для этого предназначены - на саммите договорились о создании Банка развития ШОС. Си заявлял, что этот банк нужен "для усиления поддержки сотрудничества государств-членов в сфере безопасности и экономики".

Путин говорил, что "во взаиморасчетах все шире используются национальные валюты", а потому Россия "выступает за выпуск совместных облигаций государств-членов, за создание в ШОС собственной платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры, за формирование банка совместных инвестиционных проектов".

Лукашенко добавлял, что такой банк должен "финансировать трансграничные проекты, нивелируя санкционное давление".

То есть акцент президентами России и Беларуси делается на создание новой, независимости от доллара и в целом западной финансовой системы, платежной-расчетной инфраструктуры. Другие страны эту тему не педалировали. Но, судя по настрою Си Цзиньпина, идеологически он также намерен двигаться в данном направлении.

Трамп недоволен Европой по Украине

Тема переговоров по Украине за последнее время отошла на второй план, хотя, судя по пятничной встрече Уиткоффа и Ермака, некие процессы идут.

Также на этой неделе предстоит еще одна встреча. В Париже в четверг соберутся европейские лидеры - канцлер Германии Мерц, премьер Британии Стармер, генсек НАТО Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Макрон - в качестве принимающей стороны, а также, по данным СМИ, приедет Зеленский.

Они соберутся, "чтобы продолжить обсуждения на высоком уровне" темы заключения мира, пишет Financial Times. Причем, судя по всему, целью будет обвинить Москву в срыве этого процесса. Накануне в Европе уже заявили, что раз Путин до 1 сентября не встретился с Зеленским, то он нарушил соглашения, достигнутые на Аляске, и теперь Трамп должен ввести против РФ новые санкции.

Впрочем, Белый дом, похоже, считает иначе - что именно Европа саботирует усилия Трампа по прекращению войны в Украине. По данной логике, Трамп договорился с Путиным о компромиссном варианте - президент РФ корректирует свои территориальные требования и согласен прекратить огонь в случае вывода украинских войск со всего Донбасса (снимая таким образом условия по выводу ВСУ со всей территории Запорожской и Херсонской областей). И, плюс к тому, согласен на некие гарантии безопасности Украины.

После чего эта схема была предложена Киеву, но тот, при поддержке европейцев, от нее отказывается. Что, соответственно, Трампу не нравится.

О подобных настроениях пишет портал Axios со ссылкой на источники в администрации президента США.

"Они публично поддерживают усилия президента Трампа по прекращению войны в Украине, в то же время тихо пытаясь свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске", - считают в руководстве США.

За то, что через две недели после Аляски нет прогресса, "вина должна пасть на европейских союзников, а не на Трампа или даже на президента России Владимира Путина".

Европейцы "подталкивают Украину к требованию нереалистичных территориальных уступок со стороны России", из-за чего в Белом доме уже "теряют терпение". "Европейцы подталкивают Зеленского к тому, чтобы он настаивал на "более выгодной сделке" — максималистский подход, который усугубил войну, утверждают в ближайшем окружении Трампа", - пишет портал.

"Европейские страны хотят, чтобы США взяли на себя полную стоимость войны, при этом сами не вмешиваясь в эту игру", - говорит источник в Белом доме. Под этим подразумевается требование ЕС к США ввести вторичные санкции против Китая и Индии - хотя сама Европа такие санкции вводить не торопится, опасаясь удара по своей экономике.

Ввиду этого "Трамп всерьез рассматривает возможность отказа от дипломатических усилий до тех пор, пока одна или обе стороны (Киев или Москва - Ред.) не начнут проявлять большую гибкость".

"Мы будем сидеть сложа руки и смотреть. Пусть они повоюют какое-то время и посмотрят, что из этого выйдет", — сказал чиновник.

Последний вывод подтвердил на выходных и сам Трамп. Он заявил, что США, Россия и Украина могут сразу встретиться в трехстороннем режиме - минуя встречу Путина с Зеленским. И далее сказал, что пока Киев и Москва должны еще "повоевать".

"Трёхсторонняя (встреча - Ред.) состоится. Двухсторонняя — не знаю, но трёхсторонняя будет. Но, знаете, иногда люди к этому не готовы. Я привожу аналогию. Я её уже пару раз использовал. У вас есть ребёнок, и есть другой ребёнок на площадке, и они ненавидят друг друга, начинают махать руками, махать и махать, и вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они с радостью прекращают. Понимаете? Это почти то же самое. Иногда им нужно немного повоевать, прежде чем они смогут остановиться", - заявил Трамп изданию Daily Caller.

Почему вдруг вновь появился Янукович

В контексте дальнейших перспектив переговоров, довольно примечательным было публичное появление сегодня Виктора Януковича.

Янукович, который уже давно не появлялся в СМИ, сегодня заявил дал комментарий российским медиа и заявил, что в бытность президентом Украины ставил целью вступление в ЕС, но был категорически против членства страны в НАТО.

Янукович согласился со словами президента РФ Владимира Путина, который на саммите ШОС заявил, что одной из причин вторжения РФ 2022 года стали "попытки Запада втянуть Украину в НАТО".

"Это путь в никуда, это катастрофа и прямая дорога к гражданской войне", – заявил Янукович.

Большинство наблюдателей восприняли этот комментарий как дополнение к заявлениям Путина на саммит ШОС, которые уже приводились выше - о том, что движение Украины в НАТО было одной из "первопричин кризиса". То есть, Янукович как бы дополнительно "подтверждал" аргументацию президента РФ.

Однако, здесь есть и еще один аспект. Помимо НАТО Путин называл и еще одну "первопричину" - "госпереворот в Украине" (так в Москве называют события февраля 2014 года, в ходе которых Янукович потерял власть).

И довольно неожиданное появление ныне экс-президента Украины, может восприниматься как намек Кремля, что далее условия РФ могут еще более ужесточиться - вплоть до требования "откатить" ситуацию к моменту 20 февраля 2014 года и заявить, что переговоры Москва готова проводить теперь только с ним, как с "единственно легитимным", по мнению Кремля, представителем Украины.

Конечно, сейчас это кажется полной фантастикой. Однако, в конечном счете, будут ли ужесточаться условия Москвы или нет (если нынешняя попытка мирного урегулирования провалится), зависит от ситуации на фронте.

В этой связи примечательно, что во время недавнего брифинга начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова за ним висела карта, на которой от Украины отделены линией не только Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, но также Николаевская и Одесская.

Как уже писалось выше, изначально Кремль требовал ввести украинские войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Но, после переговоров Путина с Трампом на Аляске, по данным СМИ, Москва урезала свои требования и теперь ставит условием завершения войны вывод войск только из Донецкой и Луганской областей.

При этом на экспертном уровне нередко можно встретить мнение, что целью РФ является также захват Одесской и Николаевской областей, чтобы полностью отрезать Украину от моря и получить коридор к Приднестровью. Но будет ли у Москвы такая возможность, повторимся, зависит от ситуации на фронте.