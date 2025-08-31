Прошло уже более суток с момента убийства экс-спикера Рады и одного из лидеров Майдана 2014 года Андрея Парубия.

К настоящему моменту убийца, который был одет как курьер "Глово" и уехал с места преступления на электровелосипеде, не найдет.

Конкретики от силовых структур по организаторам и заказчика также пока мало, кроме предположения о "русском следе".

Также его соратники по партии "Евросолидарность" заявили, что Парубий еще полгода назад просил государственную охрану, но ему ее не предоставили.

"Страна" пообщалась со знакомыми и соратниками Парубия, а также с представителями правоохранительных органах и выделила три версии, которые сейчас обсуждаются.

Первая и самая распространенная - это месть Парубию за Майдан и за события 2 мая 2014 года в Одессе (Парубия обвиняли в том, что он был "куратором" этих событий, которые привели к многочисленным жертвам, что сам Парубий отрицал). По этой версии заказчик убийства либо Россия, либо связанные с ней силы в Украине. Это версия рассматривается как приоритетная не только сторонниками Парубия, но и многими его противниками. Правда, есть и сомневающиеся в ней. Главный их аргумент - почему Россия вдруг вспоминала спустя столько лет о Парубие, который в последние годы вообще себя никак активно не проявлял. Сторонники "русского следа" приводят контраргументы - спецслужбы РФ в последнее время охотятся на известных деятелей националистического движения и на сотрудников силовых структур. В частности, был убит одесский активист Ганул, а также высокопоставленный сотрудник СБУ Воронич. При этом жертва выбирается не столько с точки зрения ее значимости, сколько с точки зрения простоты исполнения убийства. Парубий ходил без охраны. Его место жительства было многим известно, а потому отследить его маршрут движения и прислать киллера (который вполне мог быть просто завербован через соцсети и совершил преступление ради заработка) особого труда не составляло. Кроме того, еще одним из мотивов убийства известного политика по данной версии, является стремление оказать деморализующий эффект на украинскую элиту, показав, что никто не может чувствовать себя в безопасности и "никто не уйдет от расплаты". Впрочем, этой же логикой руководствуются и украинские спецслужбы, организовывая убийства известных деятелей в РФ. То есть, в условиях нынешней войны подобную практику используют обе стороны. При этом, повторимся, главным критерием выбора жертвы является с одной стороны, ее медийная известность либо причастность к определенным действиям в настоящем или прошлом, а с другой стороны - простота исполнения убийства, так как зачастую киллерами выбираются случайные люди, а не специально подготовленные профессионалы. К слову, в России распространена версия, что Парубия могли убить, чтоб "замести следы" по неким процессам на Майдане или по поводу 2 мая в Одессе. Однако пока не видно ситуации, при которой кому-либо потребовалось бы "заметать следы" по событиям 11-летней давности. Никто по ним никакие расследования сейчас ни в Украине, ни на Западе не проводит, особенно с учётом нынешней полномасштабной войны. Тем более, что есть люди, которые об этих событиях знают куда больше Парубия.

Вторая версия - внутриполитическая. Как считают некоторые соратники Парубия, его могли убить, так как он был опытным организатором Майданов. И это могло бы иметь значение в случае начала внутриполитических потрясений. Например, если б посадили в тюрьму Петра Порошенко и его партия "Евросолидарность" организовала бы акции протеста. Либо, если Зеленский согласился бы передать всю Донецкую область России и начались бы протесты националистов и радикалов. То есть тут как бы намек на причастность к убийству властей. Большинство соратников Парубия, однако, к этой версии относятся скептически. Они говорят, что Парубий в последние годы вообще не занимался активной политической деятельностью и оргработой, а в партии Порошенко держался особняком.

Третья версия - коммерческо-криминальная. Двоюродный брат Парубия Ярослав Парубия по данным СМИ связан с ОПГ под руководством "Морды" - Владимира Дидуха и якобы занимает в этой группировке одну из ключевых позиций. В прошлом Дидух сотрудничал с еще одним известным авторитетом во Львове Пупсом - Игорем Кривецким. Они совместно крышевали контрабанду и спонсировали львовских националистов, сын Морды и Кривецкий владели охранной фирмой "Мангусты". Но потом они начали враждовать. "Морда" обвинял Пупса в том, что он сотрудничал с людьми Януковича. И борьба этих двух группировок за сферы влияния в криминальном бизнесе западной Украины (контроль над таможней, контрабанда, а с недавних пор еще и переправка через границу "ухилянтов") продолжается до сих пор. Поэтому во Львове имеет хождение версия о связи убийства Парубия с криминальными разборками между ОПГ. Впрочем, соратники погибшего политика считают эту версию малореальной. По их словам, в последние годы Парубий был не столь влиятельной фигурой, чтоб как-то существенно помогать своему двоюродному брату, даже если б тот и просил помощи в решении своих проблем. А потому и убивать его с этой точки зрения было незачем.