За полгода до убийства бывший спикер Рады Андрей Парубий просил предоставить себе охрану, но ему было отказано. Об этом заявил однопартиец Парубия, народный депутат Владимир Арьев.

По его словам, далее будут "подниматься" все документы, связанные с погибшим.

"Мы будем обязательно разбираться с этим, потому что полгода назад Андрей обращался с заявлением о предоставлении ему охраны, но охрана предоставлена не была. До этого были сообщения о том, что в отношении нескольких государственных политических деятелей существуют угрозы", - сказал Арьев.

При этом Управлении государственной охраны назвали это "манипулятивными утверждениями".

Там прямо не опровергли, что Парубий обращался за охраной. Однако заявили, что по закону спикера парламента можно охранять только в течение года после сложения им полномочий (Парубий возглавлял Раду до лета 2019 года).

Напомним, вчера во Львове был убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Затем в Сети появился видеоролик с моментом убийства Парубия, а в "Евросолидарности" обвинили Россию.

О том, кто такой Парубий и кто может за этим стоять мы писали в отдельном материале.