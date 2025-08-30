Во Львове сегодня убили Андрея Парубия.

Андрей Парубий в политике с 17 лет. С самого начала придерживался радикально-националистической линии. Ещё в 1988 году он основал во Львове организацию "Спадщина", которая занималась восстановлением могил участников УПА и охраняла первые антисоветские митинги на западе Украины.

В 1990 году стал депутатом Львовского областного совета.

В 1991 году вместе с Олегом Тягнибоком основал Социал-национальную партию Украины (СНПУ), переименованную потом в "Свобода".

Принимал участие в первом Майдане в 2004 году, был комендантом Украинского дома. Затем примкнул к партии Ющенко "Наша Украина".

Весной 2010 году против Парубия возбудили уголовное дело за попытку сорвать голосование в Раде за ратификации соглашения с Россией о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму - он бросал в спикера Литвина яйца, а потом зажег в сессионном зале дымовую шашку.

Впрочем, развитие это дело не получило.

Всеукраинскую известность Парубий получил во времена второго Майдана, где он был одним из основных лидеров и координировал Самооборону.

После победы Майдана в конце февраля 2014 года был назначен секретарем СНБО.

В России Парубия обвиняли в том, что он был организатором событий 2 мая в Одессе, в ходе которых погибли десятки людей. Сам Парубий это отрицал.

В 2019 году, после победы на выборах Зеленского ГБР возбудило уголовное дело в отношении Парубия по факту "создания и координирования Парубием А.В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года на территории города Одесса".

Правда, дело активно не расследовалось и подозрение по нему Парубию объявлено не было.

После досрочных выборов в 2014 году, на которые Парубий пошел по списку "Народного фронта", он стал сначала первым вице-спикером Верховной Рады, а после того как спикер Гройсман пошел в премьеры стал спикером.

На выборах в Раду в 2019 году пошел по списку партии "Евросолидарность" Петра Порошенко.

Участвовал в акциях в поддержку Порошенко после того, как против экс-президента были возбуждены уголовные дела.

После начала полномасштабной войны появилось фото и видео Парубия в военной форме с автоматов на одном из блок-постов в Киевской области.

Но в целом он был не очень заметен в последние три года и не вел активной политической деятельности.

Поэтому основная версия, которая сейчас рассматривается в политических кругах, это месть за его прошлые действия - за Майдан и за 2 мая в Одессе.