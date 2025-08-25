Бывший глава одесского "Правого сектора" и активист-праворадикал Сергей Стерненко пригрозил Владимиру Зеленскому смертью, если тот выведет войска из Донбасса.

Об этом он заявил в интервью журналисту британской газеты The Times.

"Если Зеленский отдаст хоть какую-то незахваченную землю, он будет трупом — политически, а затем реально. Это было бы бомбой под нашим суверенитетом. Люди никогда этого не примут", - заявил Стерненко.

В интервью газете Стерненко также призвал готовиться к "вечной борьбе" с Россией, поскольку "компромисс невозможен".

Автор материала Энтони Ллойд считает, что в Украине Стерненко уже стал брендом.

"Среди молодого поколения украинских военных и гражданских лиц бренд Стерненко с призывом к правде во власти пользуется широкой популярностью", - отметил журналист.

Хотя волонтер призывает к вечной борьбе, сам он воевать не торопится. Прошлой осенью мы рассказывали, что Приморский районный ТЦК и СП Одессы выписал ему штраф за неявку к военкомам.

Кроме того, скандалы сопровождают волонтерскую деятельность Стерненко. Осенью нардеп Алексей Гончаренко опубликовал серию постов, в которых фактически обвинил активиста в масштабном воровстве пожертвований на ВСУ.