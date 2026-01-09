В столице после ночной массированной атаки резко усложнилась ситуация с отоплением. По состоянию на 13:00 почти 6 тысяч многоэтажек были без отопления, а многие ещё без света и воды. По заявлению мэра Виталия Кличко, без тепла осталась половина всех домов города.



Как утверждает народный депутат и бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, во многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. В комментариях он пояснил, что перезапустить систему удастся лишь при условии, что на улице установится плюсовая температура.

По всей видимости, это случится нескоро, учитывая, что на Киевщину, как и на многие другие регионы страны надвигается серьезное похолодание: синоптики прогнозируют морозы до -23...-25 градусов.

В КГГА уже подтвердили слив воды, но назвали это стандартной процедурой при морозах и авариях.



Кличко же призвал киевлян выезжать из города туда, где "есть альтернативные источники энергопитания и тепла".



То есть фактически прямо сейчас реализуются угрозы, которыми киевлян пугали еще с лета, о том, что в столице целые микрорайоны могут опустеть из-за блэкаутов, а людям придется выезжать в сельские дома с печным отоплением.



При этом Киев оказался в шаге от катастрофы внезапно и для этого не понадобилось даже сильных морозов.



Почему и что происходит с энергосистемой после очередной массированной российской атаки?

Тепловой удар

Кличко сообщил, что вчерашняя атака "была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры".



Как рассказал наш источник на энергорынке, вследствие атак пострадали несколько столичных ТЭЦ, в частности, Дарницкая ТЭЦ-4, которую эксплуатирует поставщик тепла "Евро-реконструкция", ТЭЦ-6 на Троещине и ТЭЦ-5 на Выдубичах, снабжающая теплом Соломенский и Голосеевский районы.

"Россияне и раньше били по этим объектам, но тогда основные удары приходились по оборудованию, генерирующему электроэнергию. В конце декабря тактика изменилась, и удары стали наносить именно по тепловому блоку. В этот раз он тоже сильно пострадал", - сказал аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.



Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, "ночью враг целенаправленно атаковал районные котельные". Это помимо уже ставших традиционными ударов по подстанциям и линиям передач.



Но всё равно самая сложная ситуация сейчас с отоплением.

Наш источник на энергорынке рассказал, что команду сливать воду из системы отопления получили коммунальщики пяти столичных районов: Соломенского, Голосеевского, Деснянского, Дарницкого и Днепровского.

"По сути, это пол-Киева, там проживают около двух миллионов человек", - сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.



В то же время компания "Евро-реконструкция" сообщила, что на Дарницкой ТЭЦ уже начались восстановительные работы, а подачу тепла возобновляют поэтапно с 14:00. Но сколько продлятся эти этапы, непонятно - всё зависит от технических возможностей.

По словам Попенко, воду из системы сливают, чтобы она не замерзла, поскольку поставщики тепла - ТЭЦ - не в состоянии вырабатывать тепло. Таким образом коммунальщики пытаются предотвратить коллапс в системе отопления, когда вода, замерзая и при этом расширяясь, попросту рвёт трубы.



Попенко отметил, что после слива воды система останется пустой, отопления в домах не будет, но сами трубы не повредятся, что позволит перезапустить систему, как только на ТЭЦ проведут ремонтные работы. Но этот процесс небыстрый, предупредил Попенко.

"Это как повторное начало отопительного сезона, на которое коммунальщикам обычно требуется до месяца, и это при плюсовой внешней температуре. При минусовой процесс моет растянуться и на более продолжительное время", - сказал Попенко.



Поэтому он считает призывы Кличко уезжать из Киева логичными: жить в неотапливаемых домах в морозы попросту нереально.

Корольчук заявил, что "есть риск замерзания воды на верхних этажах выше девятого, поэтому коммунальщики могут сливать ее до определенного уровня". Как только температура будет хотя бы не ниже -1 градуса, отопление можно перезапустить. При этом эксперт добавил, что ситуация может резко ухудшиться из-за надвигающихся на столицу морозов, и в этом случае людям действительно придется выселяться из холодных квартир.

"Тут не может быть плана "Б". В Киеве нет такого количества резервных источников питания, чтобы решить проблему с отоплением многоэтажек. Частично они покроют только потребности критической инфраструктуры и социальных учреждений. Не исключено, что на многих предприятиях будет попросту сорван рабочий процесс, ведь работники и их семьи не могут жить в холодных квартирах", - отметил Корольчук.

Грядут проблемы и со светом

Многие киевляне, у которых с утра пропало отопление, пытаются греться электрическими обогревателями.

"Мы включали масляный обогреватель, пока был свет, но сейчас и его отключили, поэтому квартира постепенно остывает", - рассказала нам жительница Соломенского района Татьяна.



Примечательно, что в столице экстренные отключения света ввели сначала на левом берегу, а затем уже по всему городу. То есть система не тянет из-за перегрузки, частично спровоцированной в том числе массовым включением каминов и кондиционеров на обогрев.



"Люди начинают топить электроприборами, и это может стать катастрофой для подстанций 110 Кв, они станут попросту вылетать", - объяснил ситуацию Попенко.



По словам Корольчука, большинство промышленных потребителей в столичном регионе находятся на каникулах до конца января. Поэтому потребление с начала месяца низкое, плюс постепенно энергетики повышали мощность атомных блоков, которую снизили после предыдущей атаки. Но этот процесс еще не закончен, не повышена мощность двух блоков. К тому же наносятся новые удары по подстанциям и линиям передач.

"Энергетики проводят ремонты, но усталость металла накапливается. Система с каждым разом слабеет и уже не справляется с прежними нагрузками", - сказал Корольчук.

Поэтому, по его словам, в ближайшие дни, когда промышленность начнет возвращаться с каникул, в Киеве и области возобновятся жесткие отключения света.

"В лучшем случае мы выйдем на режим 12/12, то есть электроэнергии не будет по полдня. Но если будут новые удары, ситуация может значительно ухудшиться - вплоть до того, что свет будут давать на несколько часов раз в 2-3 дня", - предупредил Корольчук.



Источник "Страны" на энергорынке рассказал, что со стороны Одесской трассы у людей, проживающих в пригороде в частном секторе, стало падать и давление газа.

"Это может быть следствием того, что киевляне в домах с газовыми плитами включили конфорки и духовки, пытаясь таким образом согреться. В пригороде часть потребителей подключена не к облгазу, а к Киевгазу. И скорее всего, именно они ощущают нехватку ресурса", - пояснил Корольчук.