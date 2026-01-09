Во многих районах Киева после массированного ночного обстрела работнкии коммунальных служб получили команду сливать воду из внутридомовых систем.

Об этом написал в своем Фейсбуке народный депутат Алексей Кучеренко.

"По моей информации, во многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем. Ждем четкую информацию от КГГА с рекомендациями относительно дальнейших действий населения", - сказано в публикации.

На вопрос одной из комментаторов, значит ли это, что после слива воды отопления в этом году можно не ждать, депутат ответил, что его вернут, только когда будет плюсовая температура.

Волонтер Мария Берлинская тоже написала в соцсети, что в столице сливают воду из батарей после обстрела. Она заявила, что из-за этого "уже через несколько дней сотни тысяч людей не смогут находиться в своих квартирах". При этом пункты несокрушимости не рассчитаны на большое количество людей и на их длительное пребывание.

Отметим, к подобной мере могут прибегать, если существует угроза полного отключения теплоснабжения в городе. В таком случае из системы следует слить воду, чтоб она не замерзла в стояках и не разорвала трубы и батареи.

По официальным данным, половина многоэтажек Киева осталась без отопления из-за ночной атаки.

Как мы писали, в Киеве вследствие налета повреждены 20 жилых домов. Также пострадало посольство Катара.

Ранее мы рассказывали, как без отопления живут в страдающем от обстрелов Кривом Роге.