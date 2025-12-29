В Кривом Роге Днепропетровской области как минимум один дом уже неделю остается без воды и отопления. Это многоквартирный дом №31 по улице Пляжной.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Они публикуют видео, как девочка-подросток на прогулке с собакой собирает в пластиковое ведро и пакет снег, чтобы растопить его в унитазном бачке и хотя-бы как-то смывать нечистоты.

Дети жильцов дома из-за холода в квартирах спят в верхней одежде.

По словам обитателей квартир, в управляющей компании им объясняют отсутствие воды и тепла нехваткой специалистов и материалов для замены аварийных труб в подвале. Трубы там выглядят полностью проржавевшими и сгнившими, от них отваливаются куски.

Напомним, осенью и зимой прошлого года в Кривом Роге уже были масштабные проблемы с отоплением. Так, в ноябре 2024-го больше сотни тысяч потребителей остались без отопления после прилета. Тепло тогда не поступало в одну из больниц и в 43 учебных заведения.

А в минувшем ноябре жители города выходили на протесты против отключений света. Они считали графики отключений несправедливыми.